Ο Ουρουγουανός επιθετικός επρόκειτο ν' αποχαιρετήσει το Παρίσι από τη θερινή μεταγραφική περίοδο του 2019, ωστόσο, παρέμεινε και πλέον διανύει τους τελευταίους μήνες του συμβολαίου του με τον σύλλογο της πόλης του φωτός.

Σε αυτούς τους τελευταίους μήνες φροντίζει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να έχει να θυμάται κι εκείνος ακόμα περισσότερα αλλά και οι οπαδοί ν' αντιληφθούν ότι δεν παράτησε ποτέ την προσπάθεια.

Απέναντι στη Μπορντό σκόραρε, έφτασε στα 200 τέρματα με τη φανέλα της Παρί, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της ομάδας που φτάνει σε αυτά τα επίπεδα και ο κόσμος τον χειροκρότησε και του αναγνώρισε την προσφορά με το πανό που έγραφε:

«Η ιστορία σου με την ομάδα είναι χαραγμένη...». Ο ποδοσφαιριστής, μιλώντας λίγο μετά το ματς στην κάμερα και ακούγοντας από τον ρεπόρτερ να του λέει πως είναι αθλητής που τιμά τις αξίες του ποδοσφαίρου, συγκινήθηκε και τόνισε: «Αυτό έχω να μάθει να κάνω από μικρό παιδί, αυτό έμαθα να κάνω και θα το κάνω μέχρι το τέλος...».

"Cavani: 200 goals scored, your story is forever engraved"

Banner at the Parc des Princes:

Edinson Cavani very emotional tonight when talking about his 200th goal for PSG. pic.twitter.com/3SwdWtrsSk

