Ο ιδιοκτήτης των Παριζιάνων, σύμφωνα με την ελβετική δικαιοσύνη, έχει εμπλακεί στο κομμάτι των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και είναι ένοχος για τον τρόπο με τον οποίο έκλεισε τα deal με τηλεοπτικό κολοσσό για την κάλυψη των Μουντιάλ του 2026 και του 2030!

Ο Αλ Κελαΐφι κατηγορείται πως κανόνιζε καταστάσεις... κάτω απ' το τραπέζι με τον Ζερόμ Βάλκε, τον οποίο δωροδοκούσε με πράγματα όπως την ελεύθερη χρήση της βίλας του στη Σαρδηνία.

Υπενθυμίζεται πως το μεγάλο αφεντικό της Παρί είναι και ο μεγαλομέτοχος του τηλεοπτικού σταθμού beIN Sports, το οποίο εξασφάλισε δικαιώματα για τα Παγκόσμια Κύπελλα του 2026 και του 2030 έναντι 480 εκατομμυρίων ευρώ.

Breaking: PSG president Nasser Al-Khelaifi charged with criminal offences in Switzerland, for giving ‘undue advantages’ to ex FIFA gen-sec Jerome Valcke, who is charged with ‘aggravated criminal mismanagement’ and accepting bribes. pic.twitter.com/Xoau649ywv

