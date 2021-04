«Νάγκελσμαν πενταετίας στην Μπάγερν»! (pic)

Η έντονη φημολογία των τελευταίων ωρών για μετακίνηση του προπονητή της Λειψίας στον πάγκο των μόνιμων πρωταθλητών Γερμανίας αντί του Χάνσι Φλικ, έχει επιβεβαιωθεί το τελευταίο 24ωρο.

Ο 33χρονος Γερμανός τεχνικός θα είναι ο επόμενος προπονητής των Βαυαρών, με τις ανακοινώσεις να είναι οι μόνες που απομένουν. Μάλιστα, σύμφωνα με την «BILD», οι ιθύνοντες της Μπάγερν, θα βγάλουν από τα ταμεία τους το ποσό ρεκόρ των 25 εκατ. ευρώ για να καλύψουν τα «θέλω» των «ταύρων», κάνοντας τη μετακίνηση αυτή την πιο ακριβοπληρωμένη μεταγραφή προπονητή στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Από την πλευρά του, ο Νάγκελσμαν, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τους Βαυαρούς, θα ξεκινήσει σύντομα το έργο του με τη νέα του ομάδα.

Done Deal! @FCBayern and @DieRotenBullen agreed on a Transfer of @J__Nagelsmann. The new coach gets a five-years-contract. Bayern will pay a transfer-fee up to 25 Million Euros including Bonus payments @BILD_Bayern

— Christian Falk (@cfbayern) April 27, 2021