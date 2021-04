Ο δημοφιλής και έγκριτος σε μεταγραφικά ζητήματα, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μέσω social media επιβεβαίωσε όσα ακούγονταν για το ταξίδι του εκπροσώπου του Νορβηγού σούπερ σταρ στην Βαρκελώνη για επαφές με την Μπαρτσελόνα και επικράτησε... πανδαιμόνιο.

Ο Χάαλαντ φαίνεται πως δύσκολα θα παραμείνει και τη νέα σεζόν στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, θέλει απαραίτητα να παίζει στο Champions League, φέτος δείχνει ενοχλημένος από τη νοοτροπία που αντικρίζει στον σύλλογο της Βεστφαλίας και φαίνεται ότι η αναζήτηση της επόμενης ομάδας του έχει ξεκινήσει...

Mino Raiola is in Barcelona right now, true and 100% confirmed as Sport reported. He’s landed today after meeting with BVB in Dortmund in the last days to talk about Erling Haaland’s future. The race is open with many clubs involved, Barça too. Work in progress. #FCB #Barça

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2021