Εξαλλος με την διαιτησία ο Ρόις: «Εγινε φάουλ πριν το τρίτο γκολ, αν το κέρδιζε η Μπάγερν θα το είχε δώσει αμέσως» (pic & vid)

Η Ντόρτμουντ αν και προηγήθηκε με 2-0 χάρη στα υπέροχα τέρματα που σημείωσε ο Έρλινγκ Χάαλαντ, τελικά είδε τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και την παρέα του να κάνουν την ανατροπή και να φτάνουν στη νίκη με 4-2, με τον Πολωνό μάλιστα να πετυχαίνει και χατ-τρικ.

Ωστόσο, οι Βεστφαλοί «βράζουν» για το τρίτο γκολ των Βαυαρών και συγκεκριμένα του Γκορέτσκα. Ο αρχηγός της Ντόρτμουντ Μάρκο Ρόις, δήλωσε ότι υπήρχε φάουλ στον Έμρε Τσαν πριν το γκολ και πως αν αυτό το φάουλ γινόταν υπέρ της Μπάγερν θα είχε δοθεί σίγουρα.

«Θα σας πω με κάθε ειλικρίνεια: Αν αυτό ήταν ένα φάουλ σε αμυντικό της Μπάγερν θα είχε δοθεί άμεσα. Έτσι έχουν τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκνευρισμένος Ρόις.

Marco Reus was FUMING that Dortmund didn't get a free-kick in the build-up to Bayern's third goal today

“I’ll be honest: If it were against Bayern, the referee would have whistled 100 per cent.

"It is like that. Nothing to add.” [Sky Germany] pic.twitter.com/CdJLkeLhcF

