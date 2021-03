Το έχει τερματίσει. Η Bundesliga εξελίσσεται το απόλυτο «παιχνίδι» του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, έτσι όπως το χειρίστηκε μόνο ένας στο παρελθόν: ο Γκερντ Μίλερ, το αιώνιο ρεκόρ του οποίου με 40 γκολ σε μία σεζόν κινδυνεύει για τα καλά.

Ο Πολωνός «killer» της Μπάγερν σφράγισε τη θριαμβευτική ανατροπή στο «Klassiker» κόντρα στη Ντόρτμουντ (4-2) με χατ-τρικ κι έφτασε τα 31 γκολ μετά από μόλις 24 αγωνιστικές. Ένας απολογισμός που θα του έδινε το βραβείο του πρώτου σκόρερ στην κατηγορία στις 52 από τις 57 προηγούμενες σεζόν του γερμανικού πρωταθλήματος, με 10 παιχνίδια να απομένουν!

Μάλιστα, ο «Λέβα» ανήκει στην κατηγορία των Top-5 κορυφαίων επιδόσεων μετά το περσινό προσωπικό ρεκόρ του (34 γκολ), ενώ ο Γκερντ Μίλερ κατέχει στο όνομά του τις τρεις πιο παραγωγικές χρονιές στην ιστορία του θεσμού.

Αναλυτικά οι Top-5 επιδόσεις πρώτων σκόρερ στη Bundesliga:

52 - @lewy_official scored 31 goals after 24 matchdays and would have already been the best goalscorer in 52 of all past 57 Bundesliga seasons. Giant. #FCBBVB pic.twitter.com/CEO5w6Mi6h

— OptaFranz (@OptaFranz) March 6, 2021