Το πρώτο φαβορί πλέον για τον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου, Ραλφ Ράνγκνικ, επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του στο «90Minuten» πως βρίσκεται σε επαφές με τη διοίκηση των Βαυαρών.

Τον διάδοχο του Τόμας Τούχελ εξακολουθούν να ψάχνουν στην Μπάγερν Μονάχου, με τον Ραλφ Ράνγκνικ να είναι πλέον το πρώτο φαβορί για τον πάγκο της και τον ίδιο να το... επιβεβαιώνει.

Συγκεκριμένα, ο 65χρονος Γερμανός τεχνικός επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε επαφές με τη διοίκηση των Βαυαρών και τόνισε: «Η Μπάγερν ήρθε σε επαφή μαζί μου και ενημέρωσα την Αυστριακή Ομοσπονδία γι' αυτό. Είμαι συγκεντρωμένος στην Αυστρία και το Euro. Αν η Μπάγερν μου πει πως με θέλει, τότε θα πρέπει να σκεφτώ αν θέλω κι εγώ», είπε χαρακτηριστικά στο «90Minuten».

