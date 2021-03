Σπάει κοντέρ, «ξεραίνει» την πρώην ομάδα του, αποδεικνύει απλά ότι είναι ο Νο1 στράικερ και δικαίως ο κορυφαίος παίκτης στον πλανήτη της περασμένης χρονιάς. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δεν έδειξε έλεος ούτε τώρα απέναντι στη Ντόρτμουντ (20ο γκολ στα μεταξύ τους), την «σκότωσε» οριστικά στο 90’ (4-2) και σφράγισε τη μεγάλη νίκη των Βαυαρών με μεγαλοπρεπές χατ-τρικ.

Ο Πολωνός «serial killer» έφτασε έτσι τα 31 γκολ μετά από μόλις 24 αγωνιστικές κι αν μέχρι πρότινος φάνταζε δύσκολο να προλάβει τα 40 γκολ του θρυλικού Γκερντ Μίλερ, πλέον, το πιθανότερο είναι πως θα τα καταφέρει. Χρειάζεται 9 για την ισοφάριση και 10 για να κάνει αποκλειστικά δικό του το ρεκόρ, μέσα στα επόμενα 10 παιχνίδια. Μάλιστα, ο ίδιος ο Γκερντ Μίλερ τη χρονιά του ρεκόρ (1971-72) είχε χρειαστεί δύο περισσότερα παιχνίδια από τον Λέβα για να φτάσει τα 30 γκολ!

Παράλληλα, έχει σκοράρει 92 γκολ σε 80 ματς από την περασμένη περίοδο σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ αυτό ήταν το δεύτερο προσωπικό χατ-τρικ του απέναντι στη Μπορούσια, ισοφαρίζοντας ακόμη μία κορυφαία επίδοση του «Bomber» σε επίπεδο «Klassiker» (δύο χατ-τρικ, το 1970 και το 1971).

The most goals scored by a player in a Bundesliga season is by Gerd Muller in 1971-72

Robert Lewandowski has with 10 games to go

And he's scoring at a rate of 1.35 goals per game this season pic.twitter.com/BzHHaFSNOn

— Goal (@goal) March 6, 2021