Μία από τις πιο δυνατές μεταγραφικές κινήσεις της τελευταίας ημέρας ολοκλήρωσε η Χέρτα, κάνοντας δικό της τον Σάμι Κεντίρα.

Ο πολύπειρος Γερμανός μέσος έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους και υπέγραψε στους πρωτευουσιάνους, επιστρέφοντας έτσι στα γερμανικά γήπεδα έπειτα από 10 χρόνια και τη θητεία του στη Στουτγκάρδη.

Αυτό, όμως, δεν ήταν το μοναδικό «χτύπημα» για το σύνολο του Πολ Ντάρνταϊ, καθώς ανακοινώθηκε και ο δανεισμός του Νεμάνια Ράντονιτς από τη Μαρσέιγ, με οψιόν αγοράς στα 12 εκατ. ευρώ για το καλοκαίρι.

Welcome to Hertha, Nemanja #Radonjić!

The winger arrives from Marseille on loan

More info on our latest signing https://t.co/fIEwWpBu2N#DeadlineDay #HaHoHe pic.twitter.com/FzBiyVwqih

— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) February 1, 2021