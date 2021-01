Ο Λεβαντόφσκι έφτασε τα 21 γκολ και κατέρριψε το ρεκόρ του Γκερντ Μίλερ (vid)

Ο πιο φορμαρισμένος επιθετικός στον κόσμο, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έβαλε το λιθαράκι του στη νίκη της Μπάγερν επί της Φράιμπουργκ (2-1).

Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, άνοιξε το σκορ και με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα 21 γκολ στη φετινή Bundesliga. Ετσι έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που σκοράρει 21+ γκολ ενώ βρισκόμαστε μόλις στην 16η αγωνιστική!

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε ο σπουδαίους Γκερντ Μίλερ, ο οποίος τη σεζόν 1968-1969 είχε σκοράρει 20 τέρματα μετά από τις 16 πρώτες αγωνιστικές.

