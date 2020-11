Ο Αμερικανός ποδοσφαιριστής που έκανε το ξεπέταγμά του στο ανδρικό επίπεδο και έχει καταφέρει πλέον να σημειώσει συμμετοχές και το πρώτο τμήμα της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμφωνητικό με την Ντόρτμουντ για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο 18χρονος επιτελικός χαφ που μπορεί να παίξει και στις πλευρές τις επίθεσης, μετακινήθηκε στην Γερμανία από την New York City FC και αφού πρώτα απέδειξε στο τμήμα κ-19 ότι μπορεί να βρεθεί και στο ανώτατο επίπεδο, κατάφερε μέχρι στιγμής να συμπληρώσει 22 συμμετοχές στην Bundesliga με 2 γκολ και 5 ασίστ.

Έχει επίσης 5 εμφανίσεις στο Champions League με 1 ασίστ και 2 ματς στο Κύπελλο με 2 γκολ.

Breaking: Reports confirm that Giovanni Reyna has extended his contract until 2025!

Breaking: Reports confirm that Giovanni Reyna has extended his contract until 2025!

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 20, 2020