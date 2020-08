Ο Γκορέτσκα μέσα στον τελευταίο χρόνο και ειδικά κατά τη διάρκεια της αναβολής της ποδοσφαιρικής δραστηριότητας και το lockdown, δούλεψε πολύ με τον εαυτό του, γυμνάστηκε κι επέστρεψε με τέτοιους δικεφάλους που... δεν πρέπει να κρύβονται από τα μανίκια του!

Γι' αυτό και σε καθεμιά από τις απονομές που απήλαυσε φέτος η Μπάγερν με πρωτάθλημα, Κύπελλο και Champions League οι συμπαίκτες του έσπευδαν να του κάνουν τη φανέλα... αμάνικη για να φανούν στον κόσμο τα «όπλα» του.

Κι όμως, ο Γερμανός μέσος δεν είναι ο μοναδικός που «φούσκωσε» κι έγινε θηρίο στους Βαυαρούς!

Και ο Αλφόνσο Ντέιβις και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, μέχρι και ο ταχυδυναμικός Φιλίπε Κουτίνιο, όλοι τους έχουν αλλάξει κατά πολύ το σώμα τους με τη δουλειά που έχουν ρίξει στο Μόναχο...

What are Bayern Munich feeding their players?! pic.twitter.com/5zTBNP3su2

— ESPN FC (@ESPNFC) August 27, 2020