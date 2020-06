Αλάμπα: «Κανείς δεν μας σταματά» (pic)

Από το 2010 μέχρι σήμερα, ο 27χρονος Αλάμπα μετρά ήδη 10 χρόνια στην πρώτη ομάδα της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Και σ' αυτό το διάστημα έχει καταφέρει να πανηγυρίσει 9 πρωταθλήματα με τους Βαυαρούς εκ των οποίων τα 8 είναι στη σειρά.

Ετσι έχει παίξει κι αυτός σημαντικό ρόλο στην αυτοκρατορία της ομάδας του Μονάχου!

Λογικό να λέει ότι κανείς δεν τους σταματά, λοιπόν.

«Κανείς δεν μας σταματά. Οκτώ στη σειρά. Απλά υπέροχο να πανηγυρίζω τον ένατο τίτλο πρωταθλήματος με την Μπάγερν», σχολίασε στο twitter.

No stoppin' us! 8 in a row.

Just great to celebrate my 9th German championship with @FCBayern. pic.twitter.com/VhkNtI3D18

— David Alaba (@David_Alaba) June 17, 2020