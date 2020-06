Όπως αναφέρει η Bild, οι «ασπιρίνες» δεν θα είναι ικανοποιημένες με τίποτα λιγότερο από τα 100 εκατομμύρια ευρώ και γι' αυτό έχουν αποφασίσει να τηρήσουν αδιάλλακτη στάση σε ό,τι αφορά τις επαφές με τις ενδιαφερόμενες ομάδες για τον νεαρό μεσοεπιθετικό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας, η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε πρόταση που έφτασε στα 80 εκατομμύρια, ωστόσο, αντίκρισε κλειστή την πόρτα της Μπάγερ που προς το παρόν συνεχίζει να απολαμβάνει τις πολύτιμες υπηρεσίες του Κάι Χάβερτς...

Bayer Leverkusen rejected an €80m offer from Real Madrid for Kai Havertz, according to Bild. They will not sell for less than €100m. #B04

— Ronan Murphy (@swearimnotpaul) June 5, 2020