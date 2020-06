Ο νεαρόυ φουλ μπακ των Βαυαρών που καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σε ό,τι αφορά στην ταχύτητα που πιάνει στον αγωνιστικό χώρο και είναι εκ των κορυφαίων στη θέση του αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, μίλησε στο επίσημο περιοδικό της Μπάγερν Μονάχου και είχε ένα μικρό μάθημα να προσφέρει σε όλους...

«Η ζωή είναι πολύ μικρή για να είναι κάποιος κατσουφιασμένος και να μη χαμογελάει. Και η οικογένειά μου το βλέπει κάπως έτσι. Οι γονείς μου πέρασαν πολύ δύσκολα, ειδικά όταν ήμουν μικρός. Είμαι ευγνώμων στους γονείς μου για ό,τι έκαναν για εμένα και την οικογένειά μας. Το ταξίδι τους ξεκίνησε από έναν πόλεμο στη Λιβύη και έπειτα μέσω της Γκάνας βρέθηκαν στον Καναδά. Πλέον είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να λέω ότι απολαμβάνω κάθε μέρα της ζωής μου...» ήταν τα λόγια του.

Μια ματιά να ρίξει κανείς στα social media του ποδοσφαιριστή, θα καταλάβει ότι είναι γεμάτος χαρά!

