Τζέιντον Σάντσο: Ψυχή βαθιά, ταλέντο ασύλληπτο... (pics & vids)

Οι αριθμοί του συνεχώς ανεβαίνουν. Ακόμα κι αν τον πρώτο καιρό της επανέναρξης του πρωταθλήματος δεν μπορούσε να βρεθεί στο αρχικό σχήμα του Λουσιέν Φαβρ για να προσφέρει, είχε καταγράψει μια ασίστ και μάλλον χρειάστηκε το χρόνο του για να κάνει αυτό που πραγματικά μπορεί και αυτό που ήθελε, τη στιγμή που το σκεφτόταν. Κάτι τόσο μικρό, όπως αυτό που έκανε με τη φανέλα που είχε ετοιμάσει για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στις ΗΠΑ και τη δικαιοσύνη που απαίτησε με το μήνυμα που παρουσίασε προς την κάμερα στον πανηγυρισμό του, είναι αρκετό για να φανερώσει τις σκέψεις του και το γεγονός πως παρά την ηλικία του, δεν σκοπεύει να μείνει αμέτοχος.

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά έβαλε στην άκρη κάθε τι άλλο προσωπικό αναφορικά με τα εντός αγωνιστικού χώρου επιτεύγματα, για να σχολιάσει ότι: «Είναι γλυκόπικρη στιγμή γιατί υπάρχουν άλλα πιο σημαντικά πράγματα από το ποδόσφαιρο και συμβαίνουν στον πλανήτη αυτές τις μέρες. Πρέπει όλοι να φροντίσουμε ώστε να κάνουμε την αλλαγή που θέλουμε. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να παλέψουμε για τη δικαιοσύνη. Μαζί είμαστε πιο δυνατοί».

First professional hat trick . A bittersweet moment personally as there are more important things going on in the world today that we must address and help make a change. We have to come together as one & fight for justice. We are stronger together! #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/ntOtwOySCO — Jadon Sancho (@Sanchooo10) May 31, 2020

Ο Σάντσο έχει καταφέρει ν' αναδειχθεί σε ένα από τα πρόσωπα της φετινής Bundesliga. Καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος πριν και μετά την αναβολή λόγω της πανδημίας. Και μπορεί τις προηγούμενες ημέρες με την επαναφορά στη δράση να τα βρήκε λίγο σκούρα, όμως, το νέο μαλλί και τα... νέα τατουάζ των ηρώων του, Sonic και Simpsons, μάλλον του έδωσαν δύναμη και αυτοπεποίθηση γνωρίζοντας πως τους έχει πλέον πάνω του για να τον βοηθήσουν όταν θα κληθεί να προσφέρει σημαντικά για την ομάδα του.

Χατ-τρικ, λοιπόν, το πρώτο της επαγγελματικής ποδοσφαιρικής του καριέρας, στον θρίαμβο (6-1) απέναντι στην ουραγό Πάντερμπορν. Στα προηγούμενα τρία ματς, είχε μονάχα την ασίστ στον Χακίμι στη νίκη (2-0) επί της Βόλφσμπουργκ, ενώ, είχε μείνει σε ρηχά νερά απέναντι σε Σάλκε και Μπάγερν Μονάχου, στα δυο μεγάλα ντέρμπι της Ντόρτμουντ που ήρθαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με την επανέναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

Σε 27 ματς μέσα στην τρέχουσα σεζόν, έχει πλέον συμμετοχή σε 33 τέρματα, εκ των οποίων τα 17 είναι δικά του και έχει δώσει στους συμπαίκτες του την ευκαιρία να σκοράρουν 16 φορές. Σε 22 παιχνίδια έχει βρεθεί στο αρχικό σχήμα, ενώ, η επίδοσή του στο κομμάτι συμβολής σε γκολ ανά λεπτά αγώνα φτάνει στο 1/59:47!

Και για την ίντριγκα, αφού ο Σάντσο έγινε ο παίκτης που άφησε τον Πεπ και τη Σίτι για να δοκιμάσει τις ικανότητές του και να ππροκαλέσει αλλού τη μοίρα του, ο φετινός απολογισμός του είναι μεγαλύτερος από... τις συμμετοχές που έχει δώσει ο Γκουαρδιόλα στον Φιλ Φόντεν στους «πολίτες» σε επίπεδο πρωταθλήματος (32)!

Είναι ο κορυφαίος τη δεδομένη χρονική στιγμή στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχοντας στους αριθμούς τους 15+ σε γκολ και «σερβιρίσματα». Έγινε μόλις ο 5ος στις μεγάλες Λίγκες από τη σεζόν 2006-2007 που κάνει κάτι τέτοιο, έπειτα από τους Λιονέλ Μέσι (4 φορές), Εντέν Αζάρ (2 φορές), Κριστιάνο Ρονάλντο και Λουίς Σουάρες που το είχαν κάνει σε διαφορετικές περιπτώσεις με τις Μπαρτσελόνα, Τσέλσι και Ρεάλ Μαδρίτης.

Και προφανώς, ο Σάντσο είναι και ο πρώτος Άγγλος που το καταφέρνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αφού ο αμέσως προηγούμενος ήταν ο Ματ Λε Τισιέ στην Σαουθάμπτον (19 γκολ – 16 ασίστ) την αγωνιστική περίοδο 1994-1995.

Since 2006/07, only four players had scored 15+ goals and provided 15+ assists in a single season of a top-five European division: Lionel Messi (x4)

Eden Hazard (x2)

Cristiano Ronaldo

Luis Suárez Jadon Sancho has just made it five. pic.twitter.com/Yvb1kpWBZC — Squawka Football (@Squawka) May 31, 2020

Jadon Sancho is the first English player to score 15+ goals and provide 15+ assists in a single league season in one of Europe's top five divisions since Matthew Le Tissier in 1994/95. And he's done it at the age of 20. pic.twitter.com/2VSz4p4O5q — Squawka Football (@Squawka) May 31, 2020

Η απόκλιση συγκριτικά με τους υπόλοιπους που έχουν ξεχωρίσει είναι μεγάλη, δεδομένου πως ο Λεβαντόφσκι έχει μεν 29 γκολ αλλά μόλις 3 ασίστ, ο Ιμόμπιλε έχει σκοράρει 27 φορές και έχει δώσει 7 γκολ, ο Λιονέλ Μέσι στη Μπαρτσελόνα έχει 19 τέρματα στον δικό του λογαριασμό κι έχει ετοιμάσει άλλα 12, ενώ, ο Τίμο Βέρνερ στη Λειψία έχει 24 γκολ και 7 ασίστ.

Πρόκειται για τον νεαρότερο ποδοσφαιριστή στην Bundesliga που έχει φτάσει στα 30 τέρματα, αφού κανείς άλλος στην ηλικία του δεν είχε αγγίξει τέτοια επίπεδα σκοραρίσματος. Ξεπέρασε τις επιδόσεις του Κάι Χάβερτς – που επίσης μαγνητίζει το ενδιαφέρον και τα φώτα της δημοσιότητας σε κάθε του εμφάνιση στη Λεβερκούζεν – με τον Σάντσο να βρίσκεται στο γερμανικό ποδόσφαιρο από το 2017, όταν και πήρε τη μεγάλη απόφαση να... απογειωθεί ανοίγοντας τα φτερά του μακριά από τη γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ.

Σε όλες τις διοργανώσεις την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο Άγγλος εξτρέμ έχει παίξει σε 39 ματς, έχει 20 τέρματα και έχει μοιράσει 18 ασίστ στους Βεστφαλούς, φτάνοντας μια ανάσα από τα 40 γκολ στο κομμάτι της δικής του συμβολής σε όσα έχει πετύχει η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Και συνολικά σε όλα τα τουρνουά που συμμετέχει η ομάδα του Φαβρ έχει φτάσει στα 96 τέρματα, δηλαδή, κάτι παραπάνω από τα διπλάσια συγκριτικά με αυτά που έχουν... άρωμα Σάντσο!

Και είναι μόλις 20 ετών. Και το ταλέντο του ξεδιπλώνει και την πυγμή του στα δύσκολα και την αντίδρασή του έβγαλε στην κριτική και την ψυχή του φανέρωσε στον κόσμο...