Σάντσο: «Να ενωθούμε όλοι και να παλέψουμε για δικαιοσύνη» (pic)

Ο νεαρός σταρ της Ντόρτμουντ, ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών, στο ματς με την Πάντερμπορν καθώς με τα τρία τέρματα που σημείωσε, ισοφάρισε την επίδοση του θρυλικού Κέβιν Κίγκαν με 17 γκολ σε μια σεζόν και οδεύει για το απόλυτο Νο1.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός, όταν έκανε το 2-0 για την ομάδα του, έβγαλε τη φανέλα του και από μέσα φορούσε ένα μπλουζάκι με μήνυμα κατά του ρατσισμού, ζητώντας “δικαιοσύνη” για τον αδικοχαμένο από την αστυνομική βία, Τζορτ Φλόιντ.

Στα social media, ο Σάντσο δεν μπόρεσε να μην αναφερθεί στο πρώτο του επαγγελματικό χατ-τρικ αλλά και σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή, κατά τον πανηγυρισμό του.

«Πρώτο επαγγελματικό χατ-τρικ. Μια γλυκόπικρη στιγμή, καθώς υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα στον κόσμο σήμερα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να βοηθήσουμε να κάνουμε μια αλλαγή. Πρέπει να ενωθούμε ως ένα και να παλέψουμε για δικαιοσύνη. Είμαστε πιο δυνατοί μαζί!», αναφέρει το σχετικό μήνυμα του στο Twitter.

First professional hat trick . A bittersweet moment personally as there are more important things going on in the world today that we must address and help make a change. We have to come together as one & fight for justice. We are stronger together! #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/ntOtwOySCO

— Jadon Sancho (@Sanchooo10) May 31, 2020