Η Ντόρτμουντ με γκολ του Αντεγιέμι από το πρώτο ημίχρονο έκαμψε την αντίσταση της Βόλφσμπουργκ, πανηγύρισε την τρίτη νίκη στη σειρά στη Bundesliga και παρέμεινε στο -2 από τη Μπάγερν.

Συνεχίζει την αναρρίχηση η Ντόρτμουντ που μετά την πρεμιέρα μετράει μόνο νίκες στη Bundesliga. Αυτή τη φορά οι Βεστφαλοί λύγισαν με 1-0 τη Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεκάκη στο Βεστφάλεν και πανηγύρισαν την τρίτη σερί νίκη τους στη Bundesliga που τους διατήρησε στο -2 από την πρωτοπόρο Μπάγερν.

Το γκολ του Αντεγιέμι στο 20΄έβαλε από νωρίς σε θέση οδηγού τους γηπεδούχους, οι οποίοι κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

Στην κορυφαία στιγμή της Βόλφσμπουργκ άλλωστε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, που αγωνίστηκε βασικός στον αγώνα, σημάδεψε το δοκάρι με κεφαλιά προς μεγάλη.... ευχαρίστηση των οπαδών της Ντόρτμουντ που είδαν την ομάδα τους να γλιτώνει από την ισοφάριση.