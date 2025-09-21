Ντόρτμουντ - Βόλφσμπουργκ 1-0: Φτιάχνει σερί και παραμένει στο κατόπι της Μπάγερν
Συνεχίζει την αναρρίχηση η Ντόρτμουντ που μετά την πρεμιέρα μετράει μόνο νίκες στη Bundesliga. Αυτή τη φορά οι Βεστφαλοί λύγισαν με 1-0 τη Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεκάκη στο Βεστφάλεν και πανηγύρισαν την τρίτη σερί νίκη τους στη Bundesliga που τους διατήρησε στο -2 από την πρωτοπόρο Μπάγερν.
Το γκολ του Αντεγιέμι στο 20΄έβαλε από νωρίς σε θέση οδηγού τους γηπεδούχους, οι οποίοι κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους μέχρι το σφύριγμα της λήξης.
Στην κορυφαία στιγμή της Βόλφσμπουργκ άλλωστε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, που αγωνίστηκε βασικός στον αγώνα, σημάδεψε το δοκάρι με κεφαλιά προς μεγάλη.... ευχαρίστηση των οπαδών της Ντόρτμουντ που είδαν την ομάδα τους να γλιτώνει από την ισοφάριση.
