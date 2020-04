Ο 46χρονος Ζε Ρομπέρτο και οι «φέτες» του διαλύουν την καραντίνα (pic)

Ένας μήνας καραντίνας και ακόμη κυκλοφορούν τύποι όπως ο Ζε Ρομπέρτο να… χαλάνε την πιάτσα.

Ο άλλοτε σπουδαίος μέσος των Μπάγερν Μονάχου, Λεβερκούζεν και της εθνικής Βραζιλίας μόνο παλαίμαχο δεν θυμίζει και στα 46 του χρόνια εντυπωσιάζει με το γυμνασμένο του κορμί.

Μπροστά στο θέαμα του «χτισμένου» πρώην παίκτη τους, θαμπώθηκαν και οι άνθρωποι των Βαυαρών που ανέβασαν τη φωτογραφία του στο twitter.

Zé Roberto certainly isn't in bad shape these days #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/C7Twx8u6b9

— FC Bayern English (@FCBayernEN) April 14, 2020