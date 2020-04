Ξεκίνησε τις προπονήσεις και η Μπάγερν! (pics)

Ομάδες της Bundesliga έχουν ξεκινήσει ήδη την επιστροφή τους στις προπονήσεις. Σάλκε, Βόλφσμπουργκ, Ντόρτμουντ είναι μερικές από αυτές.

Σειρά πήρε η Μπάγερν η οποία το πρωί της Δευτέρας (06/04) ξεκίνησε και πάλι τη δουλειά στο προπονητικό της κέντρο.

Οι ποδοσφαιριστές του συλλόγου, θέλοντας να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα κατά τη διάρκεια της προπόνησης, απλώθηκαν σε μεγάλους χώρους του γήπεδο κρατώντας απόσταση ο ένας από τον άλλον.

Θυμίζουμε πως στην Γερμανία ελπίζουν για την επανέναρξη του πρωταθλήματος στις πρώτες εβδομάδες του Μαϊου, ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα αν τελικά θα πραγματοποιηθεί αυτό το σενάριο.

This morning, Bayern Munich returned to their training ground to work in small groups to respect social distancing pic.twitter.com/8EOpIuhoEe

— B/R Football (@brfootball) April 6, 2020