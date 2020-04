Κορονοϊός: Ιατρικό κέντρο στο γήπεδο της Ντόρτμουντ

Όλοι και όλα στην μάχη κατά του κορονοϊού. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε ότι το Σάββατο (4/4) ανοίγει σε μια από τις εξέδρες του γήπεδου της, το «Signal Iduna Park», ένα ιατρικό κέντρο, στο οποίο θα μπορούν να εξετάζονται και να δέχονται τις πρώτες βοήθειες άνθρωποι που έχουν τα συμπτώματα του ιού Covid-19.

Η κίνηση του συλλόγου της Βεστφαλίας ήρθε μετά την έξαρση κρουσμάτων στο Ντόρτμουντ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να πιεστεί το σύστημα υγείας στην πόλη.

Borussia Dortmund, in cooperation with KVWL, will renovate the North Stand of the Signal Iduna Park to serve as a treatment center for suspected COVID-19 patients. pic.twitter.com/oJLBHcYi3J

— Borussia Dortmund (BlackYellow) April 3, 2020