Κορονοϊός: Ο Μπόατενγκ ντρίμπλαρε την καραντίνα και... κατάφερε να τρακάρει! (pic)

Οι δρόμοι είναι άδειοι ελέω κορονοϊού αλλά, παρ' όλα αυτά, υπάρχουν απρόσεκτοι οδηγοί που... καταφέρνουν να τρακάρουν! Ένας εξ' αυτών αποδείχθηκε και ο κεντρικός αμυντικός της Μπάγερν Μονάχου, Ζερόμ Μπόατενγκ.

Παρά την καραντίνα που έχει επιβληθεί και στην Γερμανία κατά της εξάπλωσης του ιού Covid-19, ο Μπόατενγκ πήρε το αυτοκίνητό του και διέσχισε τα περίπου 450 χιλιόμετρα που χωρίζουν το Μόναχο από την Λειψία, όπου μένει ο γιος του, καρπός από μια παλαιότερη σχέση του.

Κατά την επιστροφή του στην βαυαρική πρωτεύουσα, ο διεθνής αμυντικός... κατάφερε να τρακάρει με το προστατευτικό του δρόμου. Ο ίδιος, ευτυχώς, δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Προκάλεσε, πάντως, ζημιές ύψους 25 χιλιάδων ευρώ.

Jérôme Boateng was involved in a car accident this morning on his way back to Munich after visiting his son in Leipzig. According to the police report, Boateng did not suffer any injuries but the property damage amounts to around 25,000 euros [TV Oberfranken & Bild] pic.twitter.com/2KyLTSBVLM

