Ο Νότης Χάλαρης γράφει στο blog του ονειρικό ελληνικό ντουέτο της Ντόρτμουντ αλλά και τα «μελανά» σημεία της μεταγραφής του Κωνσταντέλια.

Για να πω την αλήθεια, είχα ήδη σκεφτεί να γράψω ένα blog για τη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στη Ντόρτμουντ και να αναλύσω τα πόσα «+» κρύβει αυτή η κίνηση και για τις δύο πλευρές. Το είχα σχεδόν έτοιμο αλλά η πρώτη επιβεβαίωση ότι το ενδιαφέρον των Βεστφαλών για τον Γιάννη Κωνσταντέλια είναι υπαρκτό και ίσως έχουμε και δεύτερο ελληνόπουλο στη Βεστφαλία, με ανάγκασε να διαγράψω τα πάντα και φτου από την αρχή.

Γιατί πλέον η Ντόρτμουντ μιλάει με άλλον... αέρα για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πλέον δεν έχει μόνο το ένα μεγάλο ταλέντο της χώρας αλλά και το δεύτερο. Και θα τους ενώσει στην ίδια εντεκάδα. Θα τους χωρέσει στο ίδιο πλάνο και πλέον θα μιλάμε για μία απαράμιλλη αναβάθμιση της μεσοεπιθετικής γραμμής της χώρας μας αν συνεχίσει και ο Τζόλης να παίζει στην Αγγλία λες και ήταν χρόνια εκεί.

🇬🇷📸 𝗞𝗢𝗡𝗦𝗧𝗔𝗡𝗧𝗜𝗡𝗢𝗦 𝗞𝗔𝗥𝗘𝗧𝗦𝗔𝗦 (𝟭𝟴) on IG.



THE NEW GREEK DUO OF BVB 🐝🥶 pic.twitter.com/amJBdTyyVM — Rising Stars XI (@RisingStarXI) August 17, 2026

Ας τα βάλουμε όμως λίγο σε σειρά γιατί είναι πολλά τα θέματα που θέλω να αποτυπώσω στις επόμενες παραγράφους...

Αρχικά, στο κεφάλαιο του Κωνσταντίνου Καρέτσα, το είχα πει και στις τελευταίες εκπομπές των Galacticos (καλή σεζόν να έχουμε και εκεί). Δεν γινόταν να βρεθεί καλύτερη επιλογή από τους Βεστφαλούς για τον 19χρονο μεσοεπιθετικό. Από το γεγονός ότι μιλάμε για ένα πραγματικό εργοστάσιο ταλέντων μέχρι το ότι το Ντόρτμουντ απέχει μόλις δύο ώρες από το σπίτι (!).

Το βασικότερο όμως είναι ότι οι Βεστφαλοί είναι μία νορμάλ συνθήκη για να περάσει ο Καρέτσας στο επόμενο επίπεδο. Να προετοιμαστεί και να δοκιμαστεί στο επόμενο λέβελ προκειμένου να είναι 100% για να βρεθεί σε ένα από τα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης χωρίς να βιαστεί για το μεγάλο βήμα. Χωρίς να τυφλωθεί από τα χρήματα και τη προβολή ή το να φορά τη φανέλα ενός τεράστιου κλαμπ.

Ήδη το βλέπεις στον τρόπο που αγωνίζεται, στο πρόσωπο του και γενικότερα στην αντιμετώπιση που έχει ότι ο Καρέτσας βρήκε το δεύτερο του σπίτι μετά τη Γκενκ. Οπότε αυτό το κεφάλαιο κλείνει προς το παρόν. Θα το ανοίξουμε ξανά όταν έρθει η στιγμή.

🇬🇷🔥 Konstantinos Karetsas vs AS Roma.



💎 Phenomenal talent.



🤯 I honestly don’t think he’ll still be at Borussia Dortmund next season.



⭐ A player this special won’t stay under the radar for long. 🇬🇷🟡⚫ pic.twitter.com/X7kYuwyDJD — New Ballers (@newballers7) August 15, 2026

Προχωράμε στη δεύτερη κίνηση - ματ της Ντόρτμουντ που ακούει στο όνομα του Γιάννη Κωνσταντέλια. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν περίμενα ότι οι Βεστφαλοί θα προχωρούσαν στην απόκτηση και δεύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή και ειδικά για έναν άνθρωπο που τις τελευταίες εβδομάδες έχουν γίνει αρκετά με κάποιες αποφάσεις που έχει πάρει (απόλυτα σεβαστές όταν πρόκειται για προσωπικούς λόγους).

Δεν νομίζω ότι στη Ντόρτμουντ (που γνωρίζουν πολύ καλά τι πήραν) έχουν καταλάβει τι συνδυασμό θα έχουν στη μεσοεπιθετική τους γραμμή. Για την ακρίβεια, δεν έχει πάει το μυαλό τους πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η συνεργασία αυτών των παικτών εφόσον τα «βρουν» σε αγωνιστικό επίπεδο.

Επίσης είναι η τέλεια ευκαιρία για να προσαρμοστούν ακόμα καλύτερα από τη στιγμή που θα υπάρχει το ελληνικό στοιχείο. Όμως εκεί που θέλω να σταθώ για τον Κωνσταντέλια, είναι το background αυτής της μεταγραφής. Θυμίζει σε μεγάλο βαθμό όσα έγιναν με τη Στουτγκάρδη πέρσι και λίγο-πολύ με τη Σάλτσμπουργκ πρόπερσι. Το τι διαφορές και εντάσεις υπάρχουν μεταξύ οπαδών και διοίκησης του ΠΑΟΚ δεν με αφορά και δεν χρειάζεται να σταθώ.

Giannis Konstantelias spielt in Zukunft für Schwarzgelb! 🇬🇷



Der 23-Jährige Mittelfeldspieler wechselt vom griechischen Erstligisten PAOK Thessaloniki nach Dortmund und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterschrieben. 🤝



Zur Meldung:

➡️ https://t.co/1kfdBCQHw3 pic.twitter.com/Ipbl0DZm7b August 17, 2026

Όμως για το θέμα του Κωνσταντέλια, είναι άσχημο και άδικο για ένα τέτοιο παιδί να είναι έτοιμο να ανοίξει τα φτερά του και να υπάρχει ένας τέτοιος βαθμός πίεσης από τους οπαδούς της ομάδας που αγαπάει. Γιατί το παραδέχθηκε και ποτέ και τίποτα δεν θα το απομυθοποιήσει αυτό.

Είναι ένα παιδί των ακαδημιών. Ένα αγόρι που έκανε πολλά παιδιά να γίνουν ΠΑΟΚ επειδή τον θαύμαζαν. Ένα ταλέντο που αυτή τη στιγμή είναι, αν όχι ο κορυφαίος, από τους κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Είναι το απόλυτο εξώφυλλο μαζί με τον Τζόλη και τον Κουλιεράκη (και όχι μόνο) για τη δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες της ομάδας. Είναι ο «Ντέλιας» τους.

Γιατί λοιπόν να μην χαίρεται κανείς ή ελάχιστοι με αυτή τη μεταγραφή; Καταλαβαίνω ότι φταίει το timing, ότι φταίει το κόστος, ότι φταίει ότι είναι όλη η ομάδα, ότι φταίει η κατάσταση στην ομάδα. Όλα είναι σεβαστά και όπως είπα δεν θα πάρω θέση. Αλλά προς το πρόσωπο του Γιάννη Κωνσταντέλια έπρεπε να υπάρχει στήριξη, χαρά και συγκίνηση που το «δικό» τους παιδί ανοίγει τα φτερά του για να πάει στη Ντόρτμουντ.

Προσέξτε. Δεν πάει σε ένα τυχαίο κλαμπ της Ευρώπης απλά για να παίξει στο εξωτερικό. Πάει σε μία ομάδα που όλοι γνωρίζουμε ότι για να δώσει πάνω από 25 εκατ. ευρώ, σημαίνει ότι στοχεύει να τον εξελίξει και να προσθέσει στα ταλέντα που έκαναν το μεγάλο άλμα στην Ευρώπη. Σαν τον Καρέτσα.

**Crazy scenes surrounding Konstantelias' move to BVB** 😲



Some PAOK fans have entered the club's offices and "taken over," demanding to speak with the club president.



Protests are currently being held outside Toumba (PAOK's stadium) against the transfer of Giannis… https://t.co/o3cdXJhFhR pic.twitter.com/lT51ZxfLYT — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) August 16, 2026

Στα δικά μου μάτια, δεν απορρίπτεις τη Ντόρτμουντ. Ειδικά όταν μιλάμε για ένα παιδί 22-23 ετών που έχει ζήσει τα πάντα στον ΠΑΟΚ, έχει κατακτήσει πρωτάθλημα, έχει δείξει την αξία του και έχει πιάσει το ταβάνι του ελληνικού πρωταθλήματος. Πόσο κρίμα θα ήταν να πετούσε στα... σκουπίδια μία τέτοια ευκαιρία για το επόμενο βήμα του;

Ακόμα και με τη Στουτγκάρδη το καταλαβαίνω πέρσι. Και με τη Σάλτσμπουργκ πρόπερσι. Τώρα όμως είναι διαφορετικά. Μιλάμε για τον απόλυτο προορισμό ταλαντούχων παικτών και με ένα ποσό που εκεί συνηθίζει να αγοράζει η Ντόρτμουντ. Ο Μπέλινκγχαμ πήγε εκεί με 30 εκατ. ευρώ. Ο Χάαλαντ με 25 εκατ. ευρώ. Με τον Καρέτσα θεωρούταν και υπέρβαση ότι έφτασε τα 35 εκατ. ευρώ.

Και εδώ να δώσω και λίγο... δίκιο στην διοίκηση του ΠΑΟΚ γιατί αντί να μην λάβει υπόψιν της το μέλλον του Κωνσταντέλια και να περιμένει απλά μία μεγάλη πρόταση, επέλεξε να τον δώσει με 26 εκατ. ευρώ σε μία ομάδα που θα συνεχίσει με ακόμα καλύτερο τρόπο την εξέλιξη του. Αυτό στα δικά μου μάτια δεν είναι αρνητικό.

Ξαναλέω, αφαιρώντας όλα τα παραπάνω, για τα οποία ο λαός του Δικεφάλου έχει κάθε λόγο να παραπονεθεί. Όμως εγώ θα εστιάσω στο μέλλον του παίκτη. Αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει άλλωστε σαν ελληνικό ποδόσφαιρο.

Τέλος πάντων, στο δια ταύτα, το φετινό αλλά και το περσινό καλοκαίρι αποτελεί την απόλυτη εκτόξευση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ξαφνικά οι πωλήσεις άνω των 15 εκατ. ευρώ έγινε... συνήθεια. Ο Τζόλης, ο Κωστούλας, ο Τζίμας, ο Καρέτσας, ο Κωνσταντέλιας, ο Τζολάκης. Κάποια παραδείγματα.

Πέρσι η Μπράιτον έδωσε σχεδόν 60 εκατ. ευρώ για το πακέτο Τζίμας-Κωστούλας. Φέτος το έκανε η Ντόρτμουντ για το Καρέτσας-Κωνσταντέλιας. Δεν είναι τυχαίο που το μέλλον της χώρας μας παίζει σε τέτοια ποσά. Ζούμε σε χρυσή εποχή και κάθε βήμα τους, είναι και ένα step up για την Εθνική Ελλάδος.

ΥΓ: Στη Ντόρτμουντ υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός για τον Καρέτσα και τα πρώτα του παιχνίδια. Είναι σαν να ήταν χρόνια στην ομάδα και ήδη κερδίζει θέση βασικού. Ακόμα και οι συμπαίκτες του έχουν τρελαθεί μαζί του.

ΥΓ2: Κάθε μεγάλη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή είναι παράσημο για τη χώρα μας. Ας τους δώσουμε τον χώρο να το χαρούν και εκείνοι.

ΥΓ3: Αν αποφασίσει ο Κωνσταντέλιας να επιστρέψει στην Εθνική, ας μην συζητήσουμε γιατί επιθετική τετράδα θα βλέπουμε. Αλλά αυτό όταν θα γυρίσει και αν γυρίσει με το καλό.