Το ενδιαφέρον της Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα κλήθηκε να σχολιάσει Λαρς Ρίκεν.

Η Ντόρτμουντ επιθυμεί να ντύσει στα κιτρινόμαυρα τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, με τον Λαρς Ρίκεν να ερωτάται σχετικά πριν την προπόνηση των Βεστφαλών. Ο διευθύνων σύμβουλος του συλλόγου εμφανίστηκε... διπλωμάτης, αποφεύγοντας ουσιαστικά να επιβεβαιώσει το οτιδήποτε.

«Είναι ένας νεαρός παίκτης που αγωνίζεται σε άλλο σύλλογο και έχει μακροχρόνιο συμβόλαιο εκεί. Συνεπώς, δεν θα σχολιάσω παίκτες από άλλους συλλόγους. Αυτό είναι το σωστό», ανέφερε ο Γερμανός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό της Γκενκ να αποτελεί διακαή πόθο της Μπορούσια αλλά τους Βέλγους να είναι αμετακίνητοι για την ώρα.