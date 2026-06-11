Η Έρτσγκεμπίργκε ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Έλληνα ακραίου αμυντικού, Στέλιου Κόκοβα.

Ο Στέλιος Κόκοβας έκανε και επίσημα το επόμενο βήμα στη καριέρα του. Ο Έλληνας ακράιος μπακ που αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη 4η κατηγορία της Γερμανίας και τη Φένιξ Λύμπεκ, «ανέβηκε» βαθμίδα και θα αγωνίζεται πλέον για την Έρτσγκεμπίργκε, στη 3.Bungesliga (τρίτη κατηγορία).

Με ανακοίνωση του το μεσημέρι της Πέμπτης (11/06) ο σύλλογος από τη Γερμανία ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον νεαρό οπισθοφύλακα, ο οποίος παλαιότερα αγωνιζόταν με τις φανέλες της Μπόχουμ στη 2. Bundesliga και της Καρβίνια στη Τσεχία, προτού μετακομίσει στη Λύμπεκ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Έρτσγκεμπίργκε:

«Καλώς ήρθες στο pit, Στυλιανέ!

Η FC Erzgebirge Aue απέκτησε τον Στέλιο Κόκοβα από την Φένιξ Λύμπεκ. Ο 24χρονος Έλληνας αμυντικός, με δυνατό αριστερό πόδι, μπορεί να αγωνιστεί τόσο στην κεντρική άμυνα όσο και στην αριστερή πλευρά της άμυνας.

«Ο Στυλιανός είναι ένας παίκτης με δυνατή νοοτροπία, σπουδαία επιθετική ορμή και ποιότητα στις στημένες φάσεις», δήλωσε ο Steffen Ziffert, υπεύθυνος σχεδιασμού της ομάδας.

Ο Κόκοβας ήρθε στη Γερμανία ως νεαρός παίκτης, προχώρησε από την ακαδημία νέων της VfL Bochum και μετά από δύο θητείες στο εξωτερικό, απέκτησε εμπειρία στην Regionalliga (τέταρτη κατηγορία) στη βόρεια Γερμανία. Σε 56 εμφανίσεις για τη Λύμπεκ, ο αμυντικός σκόραρε 13 γκολ και έδωσε 3 ασίστ. Ο Κόκοβας πραγματοποίησε επίσης έξι εμφανίσεις για τη VfL Bochum στη 2η Bundesliga».