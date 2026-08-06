Ο 27χρονος Ντέιβιντ Ογουόρι από την Ουγκάντα ξυλοκοπήθηκε από μια συμμορία εγκληματιών και άφησε την τελευταία του πνοή στην πρωτεύουσα Καμπάλα.

Τραγωδία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο! Ο 27χρονος Ντέιβιντ Ογουόρι, παίκτης της SC Villa και διεθνής με την Ουγκάντα δέχθηκε επίθεση από συμμορία εγκληματιών και ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στην Καμπάλα.

Το θλιβερό περιστατικό συνέβη την Τετάρτη (05/08) στους δρόμους της πρωτεύουσας της αφρικανικής χώρας, με την ομάδα του η οποία αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της χώρας να επιβεβαιώνει τα δυσάρεστα για τον αθλητή της. Σύμφωνα με το BBC, μια συμμορία επιτέθηκε στον ποδοσφαιριστή, ενώ εκείνος επέστρεφε σπίτι του. Τα μέλη της συμμορίας, αφού τον έκλεψαν, τον χτύπησαν με βιαιότητα και τον άφησαν αναίσθητο. Ο αθλητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Πέρα από την SC Villa, αγωνίστηκε σε Ισπανία και Σουηδία. Ο σύλλογος του παίκτη και ο Πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ουγκάντα αποχαιρέτησαν τον 27χρονο με εγκωμιαστικά λόγια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της SC Villa:

«Θρηνούμε την απώλεια περισσότερων από έναν απλό ποδοσφαιριστή. Χάσαμε ένα πρότυπο, έναν συμπαίκτη και έναν φίλο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Προέδρου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας:

«Ο Ντέιβιντ δεν ήταν απλώς ένας ποδοσφαιριστής. Ήταν ηγέτης και πηγή έμπνευσης για μια ολόκληρη γενιά . Ως αρχηγός της SC Villa, ηγήθηκε της ομάδας του με θάρρος, ταπεινότητα και πάθος. Φορώντας τη φανέλα των Uganda Cranes, εκπροσώπησε τις ελπίδες ενός ολόκληρου έθνους. Χάσαμε έναν γιο, έναν ηγέτη και ένα αστέρι».

The Federation of Uganda Football Associations mourns the untimely passing of Owori David, Captain of SC Villa and Uganda Cranes player.

David was not just a footballer. He was both a leader and an inspiration to a generation. As Captain of SC Villa, he led with courage, humility… pic.twitter.com/HPmq0xNknP — Uganda Cranes (@UgandaCranes) August 5, 2026