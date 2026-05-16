Ο «πόλεμος» της Ζανκτ Πάουλι

Ο Λευτέρης Ντανοβασίλης γράφει για τη Ζανκτ Πάουλι, που άλλαξε τα πάντα πριν λίγους μήνες και τώρα πρέπει να κάνει κάτι που δεν έχει καταφέρει κανένας άλλος στην ιστορία της Bundesliga.

Εδώ και αρκετές εβδομάδες όλοι στη Ζανκτ Πάουλι επικαλούνται την «πίστη». Πίστη στις δικές τους δυνατότητες, πίστη στο ότι τα πάντα εξαρτώνται από τους ίδιους, πίστη ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Και αυτή η στιγμή που όλα κρίνονται έφτασε. «Θα πρέπει να κρατήσουμε τα κεφάλια ψηλά και να συνεχίσουμε να πιστεύουμε», τόνισε ο μέσος Ίρβιν, που μετά την ήττα από τη Λειψία μάζεψε τους συμπαίκτες του στο κέντρο του γηπέδου.

«Θα τους λέω κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα: μπορούμε να κερδίσουμε αυτό το γαμ…. παιχνίδι. Πιστέψτε ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Είναι ένας τελικός και θα πρέπει να προετοιμαστούμε σαν να παίζουμε τελικό Κυπέλλου». Κάπως έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί το παιχνίδι με τη Βόλφσμπουργκ, το πιο κρίσιμο στη μάχη της παραμονής, καθώς αν η Χάιντενχαϊμ κερδίσει τη Μάιντς, τότε μία από τις δύο (ή και δύο) θα βρεθεί από τώρα στη 2. Bundesliga, χωρίς να έχει δεύτερη ευκαιρία μέσω των μπαράζ.



Για μία ομάδα, όμως, όπως η Ζανκτ Πάουλι, που εντυπωσίασε πέρυσι στην επιστροφή της στην Bundesliga, είναι μεγάλο θέμα το τι οδήγησε μέχρι εδώ. Η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται στο τέλος της προηγούμενης σεζόν, όταν υπήρξε απόφαση για μεγάλες αλλαγές. Το επόμενο βήμα αποδείχθηκε πολύ πιο περίπλοκο, ειδικά από τη στιγμή που δεν υπήρχε και το ανάλογο μπάτζετ να το στηρίξει. Στόχος δεν ήταν ξαφνικά το ποδόσφαιρο κατοχής, αλλά μία ώθηση για την ομάδα, που είχε τη 2η καλύτερη άμυνα στην κατηγορία. Θα έπρεπε η τακτική να γίνει πιο επιθετική και να ακολουθηθεί το μοντέλο, που αποδείχθηκε – και ακόμα αποδεικνύεται – επιτυχημένο για τόσους και τόσους: παιχνίδι στην κόντρα. Η άσκηση ήταν δύσκολη και, φυσικά, κανένας δεν μπορούσε να εγγυηθεί ότι θα βρεθεί η ισορροπία.

1 - Erstmals in der Bundesliga sind vor dem letzten Spieltag die letzten drei Teams punktgleich. Drama. pic.twitter.com/bBataxvEnZ — OptaFranz (@OptaFranz) May 10, 2026

Η σεζόν ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο και 7 βαθμούς στις 3 πρώτες αγωνιστικές, επίδοση που αποτέλεσε νέο ρεκόρ συλλόγου. Πολύ γρήγορα, όμως, η Ζανκτ Πάουλι βίωσε αυτό που περνάνε οι περισσότερες ομάδες στη 2η σεζόν τους στην κορυφαία κατηγορία: παρά τις καλές εμφανίσεις, τα αποτελέσματα δεν ήταν ανάλογα. Αυτό έβλαψε την αυτοπεποίθηση των παικτών και πολύ γρήγορα ήρθε η πρώτη κρίση με 9 διαδοχικές ήττες. Το μονοπάτι που διάλεξαν στο Αμβούργο δεν ήταν απλά τολμηρό, είχε ανεξέλεγκτο ρίσκο.



Κατά τη διάρκεια της σεζόν, λοιπόν, ο ίδιος ο τεχνικός Μπλέσιν άσκησε κριτική για τον ρυθμό αυτής της μετάβασης, είδαμε για πρώτη φορά τους οπαδούς στο Millerntor να αποδοκιμάζουν παίκτες και προπονητή, ενώ ο αθλητικός διευθυντής Μπόρνεμαν σε συνέντευξή του σε οπαδικό blog προσπάθησε να εξηγήσει πόσο δύσκολο είναι τελικά αυτό το εγχείρημα. Είπε ότι έπειτα από μία κακή σεζόν είναι σχετικά «εύκολο να αλλάξεις πολλά στο ρόστερ». Τα πράγματα γίνονται «περίπλοκα», όταν προσπαθείς να αλλάξεις τη δυναμική μίας ομάδας, ενός «ρόστερ που προβιβάστηκε μαζί» και είχε μία εξαιρετική πρώτη σεζόν.

Ξαφνικά, λοιπόν, τα πάντα αλλάζουν στα αποδυτήρια, οι ισορροπίες, η ψυχολογία, η ασφάλεια. «Παίκτες που είχαν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτές τις επιτυχίες θα πρέπει ξαφνικά να συμβιβαστούν με κάτι λιγότερο» και αυτό είχε επιπτώσεις ακόμα στο DNA της ομάδας. Οι αλλαγές μπορούν να γίνουν, αν όλοι είναι διατεθειμένοι να τις αποδεχθούν. Και στη Ζανκτ Πάουλι η μετάβαση μόνο ομαλή δεν αποδείχθηκε. Στο τέλος, αυτό που έχουμε δει είναι μία μονοδιάστατη τακτική και τον Μπλέσιν να ψάχνει καθόλη τη διάρκεια της σεζόν λύσεις. Κατηγορείται ότι δεν έχει βελτιώσει κανέναν παίκτη ατομικά, ενώ δεν υπάρχει εναλλακτικό πλάνο τακτικά. Η ανασφάλεια και η απογοήτευση δεν επέτρεψαν σε κανέναν να πάρει το απαραίτητο ρίσκο, όταν αυτό ήταν απαραίτητο στη μάχη της παραμονής. Στο τέλος, τα πάντα έχουν να κάνουν με τον φόβο. Αυτό, που όλοι προσπαθούν να ξεπεράσουν με «πίστη».



Η πίστη έχει μετατραπεί και σε στήριξη όλο αυτό το διάστημα. «Δεν θα αρχίσουμε να συζητάμε για τον προπονητή 2 αγωνιστικές πριν το τέλος της σεζόν», έσπευσε να ξεκαθαρίσει ο αμυντικός Βαλ πριν το προηγούμενο παιχνίδι. Το ίδιο έσπευσε να κάνει και ο πρόεδρος Γκέτλιχ. Ο ίδιος ο Μπλέσιν τόνισε ότι καταλαβαίνει τους οπαδούς και την κριτική τους και αποκάλυψε ότι θα παραιτούταν, αν ένιωθε ότι αυτό θα βοηθούσε τους παίκτες να βρουν μεγαλύτερο κίνητρο. Άλλωστε, στην πρώτη κρίση όλοι έμειναν ενωμένοι και την ξεπέρασαν, χωρίς να τεθεί θέμα για τον πάγκο. Η στήριξη παραμένει άνευ όρων, καθώς η Ζανκτ Πάουλι δεν θέλει να λειτουργεί όπως οι υπόλοιποι.



Ακόμα και την περίοδο, που η εμπιστοσύνη κλονίστηκε μετά την ήττα από τη Χάιντενχαϊμ, όλοι προσπάθησαν να βάλουν την ομάδα πάνω από τον εαυτό τους. Μετά τις αποδοκιμασίες από την εξέδρα, ο Μπλέσιν αποφάσισε να πάει στους οπαδούς με το τέλος του αγώνα. Ακολούθησε έντονος διάλογος, χωρίς να ξεφύγει περισσότερο, και μετά την παρέμβαση του Βαλ, που συνομίλησε με τον αρχηγό των ultras, οι δυο τους αποχώρησαν για τα αποδυτήρια. Κανένας δεν ξέρει τι ακριβώς ειπώθηκε, όμως στο τέλος ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη ήταν αρκετό, για να φέρει κάποια ηρεμία. Τα πάντα έχουν τη σημασία τους στο Millerntor.

«Το παιχνίδι με τη Βόλφσμπουργκ είναι μία μάχη, ένας πόλεμος. Έτσι θα πρέπει να το προσεγγίσουμε», τόνισε ο μέσος Όπι μετά την ήττα στη Λειψία, που άφησε την ομάδα του στην τελευταία θέση της βαθμολογίας για πρώτη φορά μετά την 18η αγωνιστική. Παρά την ήττα με 2-1 από τους «Ταύρους», η εικόνα ήταν τέτοια που προσφέρει κάποια αισιοδοξία, ειδικά από τη στιγμή που και οι απουσίες ήταν πολλές. «Με ανάλογη εμφάνιση, μπορούμε να πάρουμε κάτι κόντρα στη Βόλφσμπουργκ: ήταν πολύ πολύ εντυπωσιακή», Μπλέσιν. «Αυτό ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε».



Η ώρα για την πιο δραματική μάχη παραμονής έφτασε. «Και οι 3 ομάδες θα είναι υπό πίεση, βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο καράβι», θα πει ο κίπερ Βασίλι. «Μπορεί να μην έχουμε το μομέντουμ της Χάιντενχαϊμ, αλλά το μεγαλύτερό μας όπλο είναι η έδρα». Αυτή τη φορά δεν περιμένουμε να ακούσουμε αποδοκιμασίες. Αρκεί οι παίκτες να δείξουν απλά μαχητικό πνεύμα και συνεχίσουν την παράδοση που θέλει τη Βόλφσμπουργκ να μην κερδίζει κανένα από τα 8 τελευταία της ματς στο Millerntor. Καμία ομάδα στην ιστορία της Bundesliga δεν κατάφερε να αποφύγει τον υποβιβασμό, ξεκινώντας από την τελευταία θέση πριν την τελευταία αγωνιστική. Αν υπάρχει μία ομάδα που να μπορεί να κάνει τα πράγματα διαφορετικά, όμως, αυτή είναι η Ζανκτ Πάουλι…

