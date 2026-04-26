Ένα ιστορικό επίτευγμα κυνηγάει ο Μάνουελ Νόιερ, καθώς έχει την ευκαιρία να γίνει ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που θα έχει κατακτήσει τρία τρεμπλ.

Ένα σημαντικό «milestone» μπορεί να πετύχει ο Μάνουελ Νόιερ τη φετινή σεζόν, καθώς σε περίπτωση που η Μπάγερν Μονάχου κατακτήσει το τρεμπλ, ο Γερμανός τερματοφύλακας θα είναι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία του ποδοσφαίρου που καταφέρνει να το κερδίσει τρεις φορές.

Οι Βαυαροί διανύουν μια καταπληκτική σεζόν στην οποία έχουν κατακτήσει και μαθηματικά τη Bundesliga, βρίσκονται στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας απέναντι στη Στουτγκάρδη και στα ημιτελικά του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η αρμάδα του Κομπανί παράγει εκπληκτικό ποδόσφαιρο και μαζί με την ομάδα ο 40χρονος Νόιερ, που βρίσκεται από το 2011 στον σύλλογο και έχει κερδίσει τα πάντα, έχει την ευκαιρία να γράψει με... ακόμα πιο χρυσά γράμματα το όνομα του στην ιστορία των Βαυαρών.

Ο αειθαλής και κορυφαίος γκολκίπερ έχει ήδη δύο τρεμπλ στο ενεργητικό του με το σωματείο του Μονάχου και φέτος έχει τη δυνατότητα να τα κάνει τρία, σε περίπτωση που η Μπάγερν... σηκώσει το εγχώριο Κύπελλο και το Champions League.

Τα προηγούμενα δύο τρεμπλ που πανηγύρισε ο Γερμανός διεθνής ήταν τις σεζόν 2012-13 και 2019-20.