Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ολίσε πίκαρε τους Μερένγκχες μετά τον αποκλεισμό (vid)
Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που είχε συνολικά 7 γκολ, δυο εξ' αυτών στο φινάλε του, η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε εν τέλει με 4-3 της Ρεάλ Μαδρίτης και σε συνδυασμό με το 1-2 του πρώτου αγώνα, πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Champions League.
Φυσικά, η αναμέτρηση των δυο «γιγάντων» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έχει και πολύ παρασκήνιο, με τον διαιτητή Σλάβκο Βίντσιτς να είναι... αρνητικός πρωταγωνιστής για τις αποφάσεις που έλαβε, κυρίως την αποβολή του Εντουάρντο Καμαβινγκά.
Πέραν αυτού όμως υπάρχει και το καθιερωμένο... πικάρισμα. «Δράστης» ο σκόρερ του νικητήριου γκολ στις καθυστερήσεις, Μάικλ Ολίσε. Ο Άγγλος winger που διανύει φανταστική σεζόν με 18 γκολ και 29 ασίστ σε 43 συμμετοχές με τους Βαυαρούς, φρόντισε να «τρολάρει» τους Μαδριλένους στο flash interview.
Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για το ότι η ομάδα του απέκλεισε τον «Βασιλιά της Ευρώπης», ο ίδιος αναρωτήθηκε «Βασιλιάς της Ευρώπης;» με ένα πλατύ χαμόγελο, με τον ρεπόρτερ δειλά να του απαντάει «Ναι...νομίζω έχει 15 κατακτήσεις».
MARRA DE QUEM PODE! 🤨🤷♂️ Em entrevista EXCLUSIVA ao nosso @fredcaldeira, Olise deu aquela cutucada no Real Madrid após a classificação na Champions League! 🔥🇫🇷#MFM #PósJogo #Entrevista #CasaDaChampions pic.twitter.com/e5JRfu93Ed— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) April 15, 2026
