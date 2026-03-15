Ένα μεγάλο λάθος του Φάντερφορντ έδωσε την ευκαιρία στη Στουτγκάρδη να νικήσει 1-0 τη Λειψία και να κάνει βήμα τετράδας στην Bundesliga.

Το ντέρμπι τετράδας της Bundesliga είχε νικήτρια τη Στουτγκάρδη, που επικράτησε 1-0 της Λειψίας εντός έδρας και έπιασε τη Χόφενχαϊμ στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, ξεφεύγοντας παράλληλα στο +3 από τους Κόκκινους Ταύρους.

Το ματς κρίθηκε στο 56ο λεπτό, όταν ο Φάντερφορντ... μάσησε από την υψηλή πίεση των γηπεδούχων και έδωσε την μπάλα σε αντίπαλο, με τον Φέριχ να βρίσκει τον Ουντάβ και εκείνον να σκοράρει μέσα από την περιοχή, δίνοντας τους τρεις βαθμούς στους Σουηβούς.

Φράιμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου 0-1

Μεγάλη χαλάστρα έκανε στη Φράιμπουργκ η Ουνιόν Βερολίνου, που τη νίκησε 1-0 εκτός έδρας και την άφησε στο -4 από την πρώτη επτάδα της βαθμολογίας της Bundesliga. Οι πρωτευουσιάνοι πήραν το διπλό με γκολ του Γεόνγκ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ανεβαίνοντας παράλληλα ένατοι και καθάρισε σε πολύ μεγάλο βαθμό με την παραμονή.

Βέρντερ Βρέμης – Μάιντς 0-2

Μεγάλο βήμα παραμονής έκανε η Μάιντς, που πέρασε με 2-0 από τη Βρέμη και βρέθηκε στο +3 από τη ζώνη του υποβιβασμού της Bundesliga, αφήνοντας πίσω της τη Βέρντερ. Το σκορ για τους φιλοξενούμενους το άνοιξε στο έκτο μόλις λεπτό ο Νέμπελ, με τον Λι να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 52'.