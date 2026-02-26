Αυστριακά ΜΜΕ: «Η Red Bull είναι δυσαρεστημένη τον Κλοπ»

Η Red Bull διέψευσε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο, έπειτα από κάτι περισσότερο από έναν χρόνο συνεργασίας, ενδέχεται να τεθεί θέμα αποχώρησης του Γιούργκεν Κλοπ. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις δυσαρέσκειας και από τις δύο πλευρές.

Ο Κλοπ δήλωσε ότι «ελευθέρωσε χρόνο δεξιά κι αριστερά» προκειμένου να ταξιδέψει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου βρέθηκε στην Κορτίνα. Το πρόγραμμά του, όπως ανέφερε, περιλάμβανε σκι το πρωί και παρακολούθηση διάθλου το απόγευμα, ενώ παράλληλα προωθούσε τη μάρκα AlphaTauri της RB.

Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η απόλυση του προπονητή Τόμας Λετς από τη Ζάλτσμπουργκ. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, απάντησε με ειρωνικό τόνο ότι δεν είναι εκπρόσωπος Τύπου, προσθέτοντας ωστόσο πως «μπορεί κανείς να φανταστεί» ότι έγιναν σχετικές συζητήσεις.

Η εφημερίδα «Salzburger Nachrichten» μετέδωσε ότι ο όμιλος δεν είναι ικανοποιημένος ούτε από άλλες ποδοσφαιρικές του δραστηριότητες και ότι ο Γερμανός δέχεται πλέον εσωτερική κριτική. Ο διευθύνων σύμβουλος της Red Bull, Όλιβερ Μίντζλαφ, αντέδρασε άμεσα, χαρακτηρίζοντας το δημοσίευμα «εντελώς ανυπόστατο» και εκφράζοντας παράλληλα την πλήρη ικανοποίησή του για το έργο του Κλοπ.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα του ομίλου κρίνονται περιορισμένα, ενώ έχουν ήδη απομακρυνθεί τέσσερις προπονητές από τις ομάδες του οργανισμού. Παράλληλα, ο Όλε Βέρνερ προσλήφθηκε στη Λειψία με τη στήριξη του Κλοπ, αν και από τον όμιλο τονίζεται ότι η εξασφάλιση θέσης στο Champions League αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της συνεργασίας. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας της εθνικής Γερμανίας.