Θρίλερ στην αυστριακή Bundesliga, με τέσσερις ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο του πρωταθλητή τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος.

Οι εποχές που η Ζάλτσμπουργκ κατακτούσε... αέρα τον τίτλο του πρωταθλητή στην Αυστρία έχουν περάσει ανεπιστρεπτί, με το φετινό πρωτάθλημα να κρίνεται στο νήμα, καθώς τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος των playoffs της Bundesliga, τέσσερις ομάδες μάχονται για την κούπα!

Την κορυφή της βαθμολογίας μοιράζονται με 30 βαθμούς ΛΑΣΚ Λιντς και Στουρμ Γκρατς, με τη δεύτερη να προέρχεται από τέσσερις συνεχόμενες ισοπαλίες και να έχει ξοδέψει μπόλικες ευκαιρίες για να ξεφύγει.

Δύο βαθμούς πίσω βρίσκουμε τη Ζάλτσμπουργκ και στο -3 τη Ραπίντ Βιέννης, με τις εναπομείνασες αγωνιστικές να προβλέπονται συγκλονιστικές, καθώς είναι προγραμματισμένα τέσσερα ντέρμπι τίτλου ανάμεσα στους συλλόγους που εμπλέκονται!

Σημειώνεται πως ο πρωταθλητής εξασφαλίζει εισιτήριο για τα playoffs του Champions League και ο δεύτερος για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του θεσμού, με τον τρίτο να πηγαίνει στα προκριματικά του Conference League. Οι δε τέταρτος και πέμπτος μπαίνουν σε μπαράζ για την ευρωπαϊκή έξοδο με τον νικητή των playouts...

