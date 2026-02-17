Ο Γιούργκεν Κλοπ έκανε την εμφάνισή του στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, όχι, φυσικά, ως προπονητής...

Έχοντας μπόλικο ελεύθερο χρόνο από τότε που αποχώρησε από τη Λίβερπουλ, ο Γιούργκεν Κλοπ έκανε την εμφάνισή του στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες προκειμένου να... χτυπήσει ένα καμπανάκι!

Ο Γερμανός ανέλαβε σημάνει την έναρξη του τελευταίου γύρου στο δίαθλο ανδρών και τη σκυταλοδρομία 4x7,5χλμ, δηλώνοντας ενθουσιασμένος για την ευκαιρία! Όπως είπε, «είμαι οπαδός των πάντων, λατρεύω το σκι, λατρεύω την πειθαρχία του, το δίαθλο, είναι όλα συναρπαστικά. Με ρώτησαν αν ήθελα να χτυπήσω το καμπανάκι πριν τον τελευταίο γύρο. Η πρώτη μου ερώτηση ήταν “τι είναι αυτό, θα είμαι εκεί;” Θα είναι ο πρώτος μου αγώνας».

Από τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν, είναι σαφές ότι ο Kloppo πέρασε πολύ ωραία στον ρόλο αυτόν, με τα πλάνα του να χτυπά το καμπανάκι στη χιονισμένη Λομβαρδία, όπου φιλοξενούνται οι αγώνες.