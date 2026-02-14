Η Στουργκάρδη επικράτησε της Κολωνίας εντός έδρας με 3-1 και συνεχίζει στην 4η θέση της βαθμολογίας της Bundesliga.

Η Στουτγκάρδη επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε της Κολωνίας με 3 -1 και συνεχίζει στην 4η θέση της βαθμολογίας της Bundesliga και σε τροχιά Champions League. Με το τρίποντο αυτό μείωσε στους τρεις βαθμούς από την Χόφενχαϊμ.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με περισσότερη ενέργεια με τον Ουντάβ να χάνει ευκαιρία να ανοίξει το σκορ από τα πρώτο 5λεπτο. Στο 15' όμως ο Ντεμίροβιτς βγήκε τετ-α-τετ με τον τερματοφύλακα με κοντινό πλασέ έγραψε το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ρυθμό προς το φινάλε του α' ημιχρόνου, χωρίς όμως να βρίσκουν το δρόμο προς τα δίχτυα. Μετά την ανάπαυλα ο Ατσέ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία για να φέρει το ματς στα ίσα. Η Στουτγκάρδη όμως δεν είχε πει ακόμα την τελευταία λέξη. Στο 84' ο Ντεμίροβιτς χτύπησε ξανά για το 2-1, ενώ στο 90'+2' ο Ουντάβ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1, αποτέλεσμα που έμεινε μέχρι το τέλος.