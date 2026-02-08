Η Λειψία ανέβασε στροφές και έφυγε από την έδρα της Κολωνίας με 2-1 και πάτησε τετράδα.

Η Λειψία βρήκε ξανά το ρυθμό της και μετά από μια ήττα και μια ισοπαλία επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας 2-1 εκτός έδρας της Κολωνίας και μπήκε στην τετράδα της βαθμολογίας της Bundesliga. Με το τρίποντο αυτό μείωσε στους δύο βαθμούς από τη Χόφενχαϊμ, που θα αντιμετωπίσει απόψε την Μπάγερν Μονάχου. Στον αντίποδα η ομάδα του Κβάσνιοκ, που είναι 10η, έκανε ένα ακόμη πισογύρισμα και έχασε έδαφος να αναρριχηθεί πιο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 29' με τον Μπάουμγκαρτνερ με κεφαλιά. Οι γηπεδούχοι όμως βρήκαν στην απάντηση και ισορρόπησαν το παιχνίδι στο 51' με τον Τίλμαν με ένα σουτ στην αριστερή γωνία για το 1-1. Ο Αυστριακός παρόλα αυτά έβαλε ξανά την υπογραφή του πέντε λεπτά αργότερα όταν με ένα ωραίο τελείωμα έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στη Λειψία. Η Κολωνία δεν κατάφερε να κάτι παραπάνω με το σκορ να μένει αμετάβλητο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

