Η Ουνιόν πέρασε με τριάρα (1-3) από την έδρα της Μάιντς, η Φράιμπουργκ ηττήθηκε στο Αμβούργο και η Χάιντεχαϊμ έβαλε «φωτιά» στη μάχη της παραμονής.

Οι Βερολινέζοι έκαναν «ριφιφί» στα τελευταία λεπτά στην έδρα της Μάιντς! Η Ουνιόν επικράτησε 3-1 με δύο γκολ στο φινάλε, το Αμβούργο κέρδισε 3-2 τη Φράιμπουργκ και η Χάιντενχαϊμ επιβλήθηκε 3-1 στην Κολωνία. Μάχη στήθος με στήθος για τη σωτηρία, καθώς Βόλφσμπουργκ, Χάιντενχαϊμ και Ζανκτ Πάουλι ισοβαθμούν με 26 βαθμούς, μια αγωνιστική πριν το φινάλε. Ζανκτ Πάουλι και Βόλφσμπουργκ παίζουν μεταξύ τους σε ματς «do or die», ενώ η Χάιντενχαϊμ αγωνίζεται με την αδιάφορη Μάιντς.

Στο πρώτο ημίχρονο το ματς δεν είχε ιδιαίτερο θέαμα, με τις μονομαχίες να υπερτερούν στο γήπεδο της Μάιντς. Ο Ίλιτς στο 38ο λεπτό έβαλε μπροστά την Ουνιόν Βερολίνου με το 1-0 για την ομάδα της πρωτεύουσας να είναι το σκορ ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Μπέκερ στο 48' και όλα έδειχναν πως το ματς θα λήξει ισόπαλο. Η ομάδα της Μαρί-Λουίζ Έτα «έκλεψε» το ματς με δύο γκολ στην εκπνοή της αναμέτρησης. Μπερκ στο 88' και Γιουράνοβιτς στο 90+1 έγραψαν το τελικό 3-1 για τους φιλοξενούμενους.

Αμβούργο - Φράιμπουργκ 3-2

Σε ένα χορταστικό ματς στο... λιμάνι οι γηπεδούχοι επικράτησαν 3-2. Οι φιλοξενούμενοι θα περιμένουν την τελευταία αγωνιστική για να δουν αν θα είναι στην έβδομη θέση που οδηγεί στο Conference League αλλά ακόμη και να τη χάσουν έχουν «χρυσή» ευκαιρία να κατακτήσουν το Europa League απέναντι στην Άστον Βίλα (20/05, 22:00) και να είναι στη League Phase του επόμενου Champions League. Οι γηπεδούχοι είναι στην 11η θέση με 37 βαθμούς. Τζάτα (14'), Βούσκοβιτς (64') και Μπαλντέ (67') οι σκόρερ για το Αμβούργο. Ο Ματάνοβιτς (16', 87') σκόραρε δις για τη Φράιμπουργκ.



Κολωνία - Χάιντενχαϊμ 1-3

Οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν τεράστια νίκη και άγχωσαν... περισσότερο τη Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη. Οι Λύκοι, η Χάιντενχαϊμ και η Ζανκτ Πάουλι έχουν από 26 βαθμούς μια αγωνιστική πριν το φινάλε στην τελευταία τριάδα της βαθμολογίας. Υπενθυμίζουμε πως οι δύο ομάδες (17η, 18η) υποβιβάζονται απευθείας, ενώ η τρίτη (16η) δίνει μπαράζ παραμονής με τον τρίτο της Bundesliga 2. Η Κολωνία έμεινε στην 14η θέση με 32 βαθμούς. Σέπνερ (8', 72') και Ιμπραΐμοβιτς (28') βρήκαν δίχτυα για τους φιλοξενούμενους. Ο Μπούτλερ στο 10ο λεπτό είχε ισοφαρίσει προσωρινά για την Κολωνία.