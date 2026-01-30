Ελπίδα, πόνος, λύτρωση

Το Αμβούργο ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Μπάγερν και ο Λευτέρης Ντανοβασίλης γράφει για τους «Δεινόσαυρους», που βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο και συνεχίζουν να προσφέρουν απλόχερα… δράμα.

«Ή αυτοί ή εμείς!». Αυτό ήταν το μήνυμα που φώναζε με όλη του τη δύναμη ο Μέρλιν Πόλτσιν στα αποδυτήρια τον περασμένο Μάιο, όταν το Αμβούργο υποδεχόταν την Ουλμ. Με νίκη θα εξασφάλιζε και την επιστροφή στην Bundesliga ύστερα από 7 «μαύρα» χρόνια. Για το παιχνίδι είχαν γίνει περισσότερες από 100.000 αιτήσεις για ένα εισιτήριο, όμως… μόνο 57.000 περίπου οπαδοί κατάφεραν να βρεθούν στις εξέδρες. Και χρειάστηκε να περάσουν μόλις 7’, για να ανοίξουν το σκορ οι φιλοξενούμενοι και οι βάσεις για ακόμα ένα δράμα να μπουν.

Τελικά, όλα πήγαν καλά. Η ανατροπή ήταν εντυπωσιακή και το τελικό 6-1 επανέφερε τους «Δεινόσαυρους» του γερμανικού ποδοσφαίρου εκεί που αξίζουν να βρίσκονται. Ο μύθος του Αμβούργου μπορεί να απλοποιηθεί πολύ εύκολα ως εξής: κάποτε, ήταν μία από τις κορυφαίες στην Ευρώπη, αλλά μετά από 55 χρόνια στην Bundesliga, ήρθε ο υποβιβασμός το 2018. Ήταν αποτέλεσμα λαθών πολλών διαδοχικών ετών και το περίφημο ρολόι σταμάτησε να μετράει τα… αμέτρητα χρόνια. Οι επόμενες 6 σεζόν στη 2η κατηγορία έμοιαζαν με τραγωδία. Αποτυχίες με τους πιο απίθανους και παράξενους τρόπους. Από «unabsteigbar» το Αμβούργο εξελισσόταν σε «unaufsteigbar»: από την ομάδα που δεν υποβιβάζεται ποτέ σε εκείνη που δεν προβιβάζεται ποτέ.

Η πρώτη κίνηση που έφερε τη μεγάλη αλλαγή ήταν η πρόσληψη του Έρικ Χούβερ στη θέση του οικονομικού διευθυντή το 2023. Κάνοντας ένα μικρό θαύμα, βλέπει τον σύλλογο όχι μόνο να δηλώνει κέρδη για 4 συναπτά έτη, αλλά πλέον να μην έχει κανένα οικονομικό βάρος. Πριν 8 χρόνια οι οικονομικές υποχρεώσεις σε διακανονισμό ήταν 75 εκατ. ευρώ και πλέον ανέρχονται σε… μηδέν! Η επόμενη κίνηση, που έκανε τη διαφορά, ήταν η πρόσληψη του Κουντς στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Το τι σημαίνει να δουλεύεις στο Αμβούργο αποτυπώθηκε με τον καλύτερο τρόπο σε μία του συνέντευξη στη Süddeutsche Zeitung πριν την έναρξη της φετινής σεζόν.

Πριν ο Κουντς καθίσει στο τραπέζι, ήθελε να πάρει μία κόκα κόλα από το ψυγείο που βρισκόταν στην αίθουσα. Δεν είχε, όμως, το κλειδί, κάτι που έδωσε την τέλεια μεταφορά στους δημοσιογράφους: «ένας σύλλογος που έχει τόσες δυνατότητες, αλλά στην πράξη κανένας δεν μπορεί να τις ξεκλειδώσει». Επειδή, φυσικά, στο Αμβούργο τίποτα δεν πρέπει να γίνεται εύκολα, πριν λίγες ημέρες ο Κουντς υποχρεώθηκε σε παραίτηση, καθώς τουλάχιστον 5 γυναίκες, υπάλληλοι του συλλόγου, τον κατηγόρησαν ενώπιον μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, για σεξουαλική παρενόχληση. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, όμως η ζημιά έχει γίνει.

Μία από τις αποφάσεις που κλήθηκε να πάρει ο πρώην, πλέον, τεχνικός διευθυντής ήταν να δώσει τα ηνία στον Πόλτσιν, που τα μόνα στοιχεία που είχε υπέρ του εκείνη τη στιγμή ήταν ότι δούλευε ως βοηθός και ότι είναι γέννημα θρέμμα της πόλης. Άλλωστε, κάποτε, βρισκόταν ο ίδιος στις εξέδρες του Volksparkstadion. Αρχικά ως υπηρεσιακός, λοιπόν, και χωρίς καμία σημαντική εμπειρία στους πάγκους, μέχρι να αποδείξει ότι αξίζει και με το παραπάνω την ευκαιρία που του δόθηκε. Η άνοδος ήρθε υπό τις δικές του οδηγίες.

Η επιστροφή στην Bundesliga, φυσικά, δεν αποδεικνύεται καθόλου εύκολη υπόθεση για τους «Δεινόσαυρους», που δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς δράματα. Ήδη από το καλοκαίρι, ο προπονητής χρειάστηκε να πάρει πολύ σκληρές αποφάσεις και για το ρόστερ (αποχώρηση Ζέλκε) και για το τεχνικό του επιτελείο.

Η κακή εμφάνιση στο ντέρμπι της προηγούμενης αγωνιστικής με τη Ζανκτ Πάουλι έδειξε ξανά τα προβλήματα που ταλαιπωρούν την ομάδα του Πόλτσιν στην επίθεση (ήταν το 2ο συνεχόμενο 0-0), φέρνοντας το αρνητικό σερί χωρίς νίκη στα 5 παιχνίδια, επίδοση που είναι η χειρότερή της φέτος. Το καλοκαίρι, πάντως, ο νεαρός προπονητής είχε έναν στόχο: να κάνει την ομάδα του πολύ σκληροτράχηλη εντός έδρας. Κάτι που φαίνεται ότι έχει πετύχει, καθώς το Αμβούργο έχει πάρει το 83% των φετινών του βαθμών μπροστά στους οπαδούς του, επίδοση που είναι η κορυφαία στην κατηγορία.

Τώρα, βέβαια, αυτό το αήττητο απειλείται: επόμενος αντίπαλος είναι η Μπάγερν. Ο Βενσάν Κομπανί επιστρέφει για πρώτη φορά ως αντίπαλος στην έδρα μίας εκ των μόλις 3 ομάδων που αγωνίστηκε στην καριέρα του. «Το Αμβούργο παραμένει μία πολύ ιδιαίτερη ιστορία για μένα. Όποιος έχει ζήσει έστω και λίγο εδώ, ξέρει πόσο ιδιαίτερη είναι αυτή η πόλη», τόνισε ο Βέλγος, που δεν πρόκειται να κάνει δώρα στους αντιπάλους του. Το απέδειξε, άλλωστε, και στον πρώτο γύρο, όταν οι Βαυαροί έφτασαν πολύ εύκολα στη νίκη με 5-0, ενώ την ίδια στιγμή και οι παίκτες του έχουν να αποδείξουν πολλά μετά την ήττα από την Άουγκσμπουργκ την προηγούμενη εβδομάδα.

Ειδικά, όταν δεν έχουν καταφέρει ακόμα να κρατήσουν το μηδέν στα 4 ματς του 2026 στην Bundesliga, για το χειρότερό τους σερί από το 2019. Συμπτωματικά, το τελευταίο παιχνίδι του Κομπανί με τη φανέλα του Αμβούργου είχε έρθει τον Αύγουστο του 2008 στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν, με την τότε ομάδα του να παίρνει την ισοπαλία με 2-2. Εκείνες οι μέρες μοιάζουν μία αιωνιότητα μακριά στον Βορρά.

3 – At 18 years and 320 days, Luka Vuskovic scored his 3rd Bundesliga goal; only Heung-Min Son (18 years, 135 days) was younger when he did so for Hamburger SV. Bosskovic. pic.twitter.com/BQXfJyGcwZ — OptaFranz (@OptaFranz) January 10, 2026

Στο ντοκιμαντέρ του ZDF με τίτλο «Always Hamburg», οι κάμερες ακολουθούσαν τους «Δεινόσαυρους» για σχεδόν 1,5 χρόνο, καταγράφοντας την πορεία προς την άνοδο. Κάποιες από τις σκηνές ήταν εντυπωσιακές και πολύ συναισθηματικές. Το λιμάνι, το σκηνικό της πόλης, οι γεμάτες εξέδρες σε κάθε παιχνίδι και, φυσικά, το ατελείωτο δράμα με τα συνεχόμενα σκαμπανεβάσματα. Ο ποδοσφαιρικός ρομαντισμός στα καλύτερά του. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ των 6 επεισοδίων, οι τίτλοι των 3 είναι ικανοί να περιγράψουν τα πάντα: «Η ελπίδα», «Ο πόνος», «Η λύτρωση». Το Αμβούργο βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο και έχει μπροστά του τη μεγαλύτερη πρόκληση της σεζόν. Ό,τι και να συμβεί, ένα είναι σίγουρο: το δράμα, που κρατάει ζωντανό τον σύλλογο ακόμα και στις πιο σκοτεινές του στιγμές…

