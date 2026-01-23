Υπέροχη κίνηση από τον διεθνή μεσοεπιθετικό, Κωνσταντίνο Καρέτσα, προς τον πιτσιρικά και ανιψιό του Έλληνα γκολκίπερ.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν χάλασε το χατίρι του ανιψιού του Μπάρκα υπογράφοντάς του φανέλα. Στα 31 του ο Βασίλης Μπάρκας φορά την φανέλα της ομάδας της Ουτρέχτης και μετά τον αγώνα της με την Γκενκ βρέθηκε με τον Καρέτσα και τα είπαν σε εξαιρετικό κλίμα. Παράλληλα όμως ο 18χρονος μεσοεπιθετικός της βελγικής ομάδας χάρισε μία πολύ ωραία στιγμή στον πιτσιρικά και ανιψιό του έμπειρου πορτιέρε, όπως μπορείτε να δείτε στο σχετικό βίντεο.