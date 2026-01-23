Καρέτσας: Το βίντεο που υπογράφει φανέλα στον ανηψιό του Μπάρκα
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν χάλασε το χατίρι του ανιψιού του Μπάρκα υπογράφοντάς του φανέλα. Στα 31 του ο Βασίλης Μπάρκας φορά την φανέλα της ομάδας της Ουτρέχτης και μετά τον αγώνα της με την Γκενκ βρέθηκε με τον Καρέτσα και τα είπαν σε εξαιρετικό κλίμα. Παράλληλα όμως ο 18χρονος μεσοεπιθετικός της βελγικής ομάδας χάρισε μία πολύ ωραία στιγμή στον πιτσιρικά και ανιψιό του έμπειρου πορτιέρε, όπως μπορείτε να δείτε στο σχετικό βίντεο.
🇬🇷😍 Υπέροχο βίντεο! Ο Καρέτσας υπογράφει φανέλα του ανιψιού του Βασίλη ΜπάρκαJanuary 23, 2026
*Video credits: Genk FC pic.twitter.com/rLmhdXzR6F
