Νεκρός Γερμανός 34χρονος παλαίμαχος, βρήκε τραγικό θάνατο σε χιονοδρομικό κέντρο!

Ιάσονας Θεριός
Σεμπάστιαν Χέρτνερ
Στο πένθος βυθίστηκε το γερμανικό ποδόσφαιρο, μετά τον τραγικό θάνατο του 34χρονου Σεμπάστιαν Χέρτνερ.

Οι χειμερινές διακοπές του Σεμπάστιαν Χέρτνερ στο Μαυροβούνιο δεν θα μπορούσαν να έχουν πιο τραγικό τέλος. Ο Γερμανός παλαίμαχος κρέμασε τα παπούτσια του πριν λίγο καιρό και βρήκε τραγικό θάνατο σε δυστύχημα σε χιονοδρομικό κέντρο της ορεινής περιοχής Ντούρμιτορ.

Ο Χέρτνερ και η σύζυγός του βρίσκονταν σε τελεφερίκ το οποίο αποσυνδέθηκε από το καλώδιό του και συνετρίβη στα βαγόνια πίσω του. Αυτή η συντριβή αποδείχθηκε μοιραία για τον 34χρονο που άφησε την τελευταία του πνοή μπροστά στη σύντροφό του. Ήδη έχει ανοίξει φάκελος για το δυστύχημα και την κατάσταση των εγκαταστάσεων του συγκεκριμένου χιονοδρομικού κέντρου.

Ο Χέρτνερ έκανε μακρά καριέρα στις μικρότερες κατηγορίες του γερμανικού ποδοσφαίρου, έχοντας περάσει ωστόσο και από ιστορικά σωματεία όπως η Στουτγκάρδη, η Σάλκε και η Μόναχο 1860. Πολλοί σύλλογοι της Γερμανίας εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για το τραγικό του τέλος.

