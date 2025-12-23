Ο Κέιν κατέρριψε το ρεκόρ του Ρόμπεν!

Σπουδαίο επίτευγμα για τον Άγγλο επιθετικό, Χάρι Κέιν, που φέτος διανύει μία από τις πιο παραγωγικές χρονιές της καριέρας του και κατέρριψε ρεκόρ 15ετίας του Ρόμπεν.

Η Μπάγερν Μονάχου για ακόμη μία χρονιά έχει βάλει πλώρη για το πρωτάθλημα Γερμανίας, έχοντας αφήσει ήδη πολύ πίσω της Λειψία και Ντόρτμουντ που είναι οι άμεσες ανταγωνίστριες της.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους Βαυαρούς είναι για ακόμη μία φορά ο Χάρι Κέιν, ο οποίος την φετινή χρονία μετράει ήδη 30 γκολ και 3 ασίστ σε μόλις 25 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις (περίπου 1,2 γκολ ανα εμφάνιση). Μάλιστα ο Άγγλος στράικερ στο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής κόντρα στην Χάιντενχαϊμ ξεπέρασε τις 100 συμμετοχές σε γκολ στη Bundesliga (81 γκολ και 22 ασιστ).

Η επίδοση αυτή του διεθνή επιθετικού αποτελεί ρεκόρ, καθως έγινε ο γρηγορότερος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου που κατορθώνει αυτό το επίτευγμα. Χρειάστηκε μόλις 78 παιχνίδια για να το καταφέρει αυτό, ξεπερνώντας κατα πολύ την δεύτερη καλύτερη επίδοση, αυτή του Ρόμπεν, με τον Ολλανδό να πετυχαίνει αυτά τα νούμερα σε 119 συμμετοχές το 2010.

Harry Kane has broken the record for the fastest time to reach 100 goal contributions in the Bundesliga, doing so in just 78 games. 🤯



The previous record was held by Arjen Robben, who hit the century after 119 games.



Here are all of his G+A's across those 78 games. 👇 pic.twitter.com/sn5fYJnuBj December 22, 2025

Με το Παγκόσμιο Κύπελλο να πλησιάζει και με την προϋπόθεση ότι η Αγγλία θα κάνει καλή πορεία στην διοργάνωση, αν ο Κέιν συνεχίσει την επιθετική του δημιουργία με αυτούς τους ρυθμούς, τότε θα θέσει σοβαρή υποψηφιότητα για το βραβείο της Χρυσής Μπάλας του 2026.