Χάιντενχαϊμ - Μπάγερν 0-4: Αποχαιρέτησε το 2025 με... χαλαρό «διπλό»
Σαν σε... προπόνηση ολοκληρώθηκε η τελευταία αποστολή της Μπάγερν για το 2025. Με ψήφο στο rotation κι αρκετά νέα πρόσωπα να κάνουν την εμφάνισή τους ως αλλαγή στο γήπεδο, η Μπάγερν ξεμπέρδεψε από το πρώτο ημίχρονο στην έδρα της Χάιντενχαϊμ, πήρε τη νίκη με 4-0 και θα κλείσει τη χρονιά ως πρωτοπόρος με εννέα βαθμούς προβάδισμα από τη Ντόρτμουντ.
Οι Βαυαροί δεν άργησαν να ανοίξουν το σκορ προηγήθηκαν στο 15΄, όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και φάση διαρκείας στην περιοχή ο Στάνισιτς σκόραρε με κεφαλιά από κοντά. Στο 32΄ήταν η σειρά του Ολίσε να βρει δίχτυα, όταν έπειτα από... νέο χαμό στην περιοχή κι αδυναμία της άμυνας των γηπεδούχων να καθαρίσει τη φάση, η μπάλα στρώθηκε στον Γάλλο που σκόραρε με προβολή από κοντά.
Έχοντας αποκτήσει ένα ασφαλές προβάδισμα η Μπάγερν έριξε ρυθμό, αλλά βρήκε δυο ακόμα γκολ λίγο πριν από το φινάλε. Αρχικά στο 86΄ο Λουίς Ντίας σκόραρε με κεφαλιά μετά από γύρισμα του Στάνισιτς, ενώ το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Χάρι Κέιν στις καθυστερήσεις με όμορφο σουτ στη γωνία.
Μπάγερν Μονάχου (Βίνσεντ Κομπανί): Ούρμπιγκ, Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Τα, Ίτο (72΄), Γκορέτζκα, Γκερέιρο (72΄Ντάιμπερ), Ολίσε (90΄+1΄Μάικ), Καρλ (63΄Γκνάμπρι), Λουίς Ντίας, Κέιν
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.