Λέναρτ Καρλ: Recordman ετών 17!

Ο Λευτέρης Ντανοβασίλης γράφει για τον εκπληκτικό Λέναρτ Καρλ, που κλέβει τις εντυπώσεις στην Μπάγερν και σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο!

Το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με τις ευκαιρίες. Και την ιστορία στο τέλος τη γράφουν εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα να τις πιάσουν από τα μαλλιά. Από την περασμένη άνοιξη μία αλληλουχία συμπτώσεων έχει φέρει την Μπάγερν στη θέση να διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα των τελευταίων ετών. Τα «αν» είναι αρκετά στην προκειμένη περίπτωση, που σίγουρα θα κάνουν τους Βαυαρούς να αισθάνονται λίγο πιο «τυχεροί».

Αν ο Σανέ δεν κυνηγούσε τα χρήματα το καλοκαίρι, αν ο Μίλερ δεν αποχωρούσε για τον Καναδά, αν ο τεχνικός διευθυντής Έμπερλ κρατούσε τον Κομάν στο ρόστερ, αντιστεκόμενος στην επιθυμία της διοίκησης, αν ο Χένες δεν έριχνε όλο το βάρος στην οικονομική διαχείριση, αν ο Μουζιάλα δεν είχε τραυματιστεί. Μόνο κάποια από αυτές τις συνθήκες να μην είχε ικανοποιηθεί, τότε ο Καρλ ίσως να μην έσπαγε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Κανένας παίκτης της Μπάγερν δεν είχε στο παρελθόν άμεση συμμετοχή σε 5 τέρματα (3 γκολ, 2 ασίστ) στην Bundesliga, πριν κλείσει τα 18 του χρόνια. Κανένας παίκτης στην ιστορία του Champions League (από το 1992 και μετά) δεν είχε σκοράρει σε 3 διαδοχικές εμφανίσεις σε πιο νεαρή ηλικία (17 ετών και 290 ημερών), ενώ κανένας δεν είχε σκοράρει και στα 2 πρώτα του ματς ως βασικός. Σε ηλικία 17 ετών και 242 ημερών έγινε ο πιο νεαρός σκόρερ της Μπάγερν και ο πιο νεαρός Γερμανός σκόρερ στο Champions League.

Αυτά που κάνει ο Καρλ είναι απίθανα. Και ξεκίνησαν με άκρως εντυπωσιακό τρόπο με το πρώτο επαγγελματικό του γκολ στην εκτός έδρας νίκη επί της Γκλάντμπαχ τον περασμένο Οκτώβριο. Με ένα εκπληκτικό γκολ σε εκτέλεση. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός χρησιμοποιεί και τα δύο πόδια με την ίδια άνεση, κάτι που είχε ήδη φανεί από εκείνη τη φάση, μπορεί να παίξει στον άξονα, αλλά και στα άκρα, όπου είναι η αγαπημένη του θέση. Είναι τέτοια η εκτόξευσή του, που κέρδισε το standing ovation στο παιχνίδι με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και ανάγκασε τον προπονητή του σε μία ασυνήθιστη δήλωση.

«Δεν έκανε καν το καλύτερό του παιχνίδι», είχε δηλώσει ο Κομπανί. «Το να είσαι επικίνδυνος 3-4 φορές σε αυτή την ηλικία, χωρίς να έχεις κάνει το καλύτερό σου παιχνίδι, είναι κάτι το πραγματικά εντυπωσιακό». Γεννημένος στο Φλάμερσμπαχ των 4.500 κατοίκων, βρέθηκε στις ακαδημίες της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, όπου αγωνίζεται ο 12χρονος αδερφός του Βίνσεντ, πριν πάρει την απόφαση να ενταχθεί σε εκείνες της Μπάγερν. Όταν αυτό έγινε γνωστό στους «Αετούς» τον Ιανουάριο του 2022, του ανακοίνωσαν ότι δεν γίνεται να προπονούν παίκτες άλλων συλλόγων και για ένα εξάμηνο επέστρεψε στη Βικτόρια Ασάφενμπουργκ, την πρώτη του ομάδα.

Το στοίχημα αλλάζει επίπεδο στην bwin με τα Opta Stats! Νέο πλήρως ανανεωμένο Live Streaming* με info που κάνουνε τη διαφορά!

Η πρώτη του χρονιά στο Μόναχο, όμως, δεν ήταν σε καμία περίπτωση εύκολη. Η προσαρμογή δεν ήρθε γρήγορα ανάμεσα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις και στα μαθήματα. Είχε, όμως, την ωριμότητα και τη διάθεση να ζητήσει βοήθεια για ατομικές προπονήσεις και σιγά-σιγά όλα πήραν το δρόμο τους. Δούλεψε σκληρά και οι επιδόσεις του ήταν εκπληκτικές: 34 γκολ και 11 ασίστ σε 30 παιχνίδια με την U15! Πέρυσι, βρέθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή της πρώτης ομάδας, χωρίς να πάρει λεπτά συμμετοχής.

Η πρώτη του εμφάνιση ήρθε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων κόντρα στην Όκλαντ από τότε δείχνει όλο και καλύτερος. Στις 12 εμφανίσεις του στην Bundesliga (οι 5 ως βασικός) κάνει μία τελική προσπάθεια εντός εστίας ανά 24’, κάτι που μόνο ο Χάρι Κέιν κάνει πιο συχνά (22’)! «Έχω την εντύπωση ότι ο Λέναρτ διαχειρίζεται εξαιρετικά την όλη κατάσταση», θα πει ο Έμπερλ. Μαζί με τον υπεύθυνο ακαδημιών Ζάουερ και τον ατζέντη του Μπάλακ, ο οποίος τον συμβουλεύει χωρίς να σκέφτεται πρώτα το οικονομικό όφελος, συμφωνούν στο πόσο έκπληκτοι έχουν μείνει από την πρόοδο και την ωριμότητα του Καρλ.

Lennart Karl (17 Tahun) cetak gol pertamanya di Bundesliga ke gawang Gladbach.



Placing Melengkung yang cantik 👌🚀



Midweek Nyekor pertama UCL

Weekend Nyekor pertama Bundesliga



Wonderkid Baru Bayern Munchenpic.twitter.com/pZaVUCtdyd — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) October 26, 2025

Στις αρχές του 2025 ήταν στην U17 και τώρα είναι από τους παίκτες που σε κάθε παιχνίδι ξεχωρίζουν. «Έχει κερδίσει τον σεβασμό όλων με την εικόνα του στις προπονήσεις», συνέχισε ο Έμπερλ. «Ο Κομπανί κάνει εξαιρετική διαχείριση». Η αλήθεια είναι ότι ο Βέλγος τεχνικός έχει την πολυτέλεια να αφήνει τον Καρλ απλά να ευχαριστηθεί το παιχνίδι. Από τους έμπειρους παίκτες ζητείται να κάνουν τη διαφορά. Οι νεαροί μπορούν να ρισκάρουν και να κάνουν λάθη, ώστε να μάθουν από αυτά. Φυσικά, δεν φτάνει μόνο αυτό, καθώς ο 17χρονος άσος κάνει τρομερή προσπάθεια στο πρέσινγκ και δεν ξεχνάει τα αμυντικά του καθήκοντα. «Έμαθε πολύ γρήγορα δίπλα στους πιο έμπειρους παίκτες πώς θα πρέπει να μην σταματήσει να δουλεύει σκληρά», αποκάλυψε ο Σάουερ.

Στις διαπραγματεύσεις για το νέο του συμβόλαιο, που θα έχει ισχύ από τον ερχόμενο Φεβρουάριο, όταν θα κλείσει τα 18 χρόνια, τόσο ο ίδιος όσο και ο Μπάλακ έδειξαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το πρότζεκτ και το μέλλον, παρά για τα οικονομικά δεδομένα. Αυτή η ωριμότητα συνήθως δεν συνάδει με ένα παιδί, που ακόμα δεν έχει τελειώσει το σχολείο! «Λόγω των προπονήσεων και των αγώνων, δεν μπορώ πρακτικά να είμαι πολύ στο σχολείο. Έτσι, θα πρέπει να δουλεύω πολύ πιο σκληρά, για να καλύψω το χαμένο έδαφος και να προετοιμαστώ για τις εξετάσεις. Κάνω κάποια ιδιαίτερα στη Säbener Straße», αποκάλυψε ο Καρλ, που με χαμόγελο δηλώνει σίγουρος: «θα τα καταφέρω με κάποιον τρόπο!».

5 - Bayern Munich's Lennart Karl yesterday recorded his fifth direct goal involvement in the Bundesliga at the age of 17 (3 goals, 2 assists) – a new club record, never before has an FCB player achieved so many goal involvements in the Bundesliga before turning 18. Precocious. pic.twitter.com/TjiZKa04G1 — OptaFranz (@OptaFranz) December 15, 2025

Είναι πολύ δύσκολο να σκεφτεί κανείς ότι ο Καρλ ήταν μόλις 15 ετών πριν 2 χρόνια, όταν επέστρεψε στο χωριό του μετά την πρώτη του εμφάνιση με τις μικρές ομάδες της Γερμανίας. «Η γιαγιά μου μού είχε πει ότι όλοι στο χωριό μιλάνε για μένα», αποκάλυψε. «Δεν το νιώθω ως πίεση, είναι κάτι που με κάνει περήφανο». Το επόμενο καλοκαίρι, μετά την πρώτη πραγματικά δύσκολη σεζόν του στο Μόναχο, βρέθηκε ξανά στο πατρικό του το καλοκαίρι, συζητώντας με τους γονείς του. «Είναι δύσκολο να τα καταφέρεις στην Μπάγερν, αλλά μπορείς να πετύχεις αν δουλέψεις σκληρά», τους έλεγε και από τότε απλά δεν σταμάτησε να δουλεύει σκληρά, έχοντας και το ταλέντο, για να πετύχει.

Πλέον, οι στόχοι του είναι λίγο πιο απλοί: «να τελειώσω το σχολείο. Θέλω να πάρω και το δίπλωμα οδήγησης και να έχω το πρώτο μου αυτοκίνητο, μόλις γίνω 18. Αυτό θα έκανε τα πάντα πιο εύκολα». Σε αυτά που ενδιαφέρουν περισσότερο την Μπάγερν, είναι επίσης απλό: «στο γήπεδο θέλω απλά να σταθεροποιήσω την απόδοσή μου στο υψηλότερο επίπεδο». Επόμενος αντίπαλος για την Μπάγερν είναι η Χάιντενχαϊμ και ο Καρλ θα έχει την ευκαιρία να σπάσει ακόμα κάποια ρεκόρ πριν τη χειμερινή διακοπή…