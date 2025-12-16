Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής BILD, ο άσος των Βεστφαλών έχει κάνει αίτημα αποχώρησης από τον σύλλογο, με τον λόγο να αφορά την κοπέλα του!

Ούσα στο -9 από την πρωτοπόρο Μπάγερν Μονάχου, η Μπορούσια Ντόρτμουντ θα μπορούσε να πει κανείς πως στρέφει -κυρίως- το ενδιαφέρον της σε Champions League και Κύπελλο.

Ωστόσο, πάντοτε σε έναν μεγάλο σύλλογο προκύπτουν προβλήματα που κανείς δεν περιμένει. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση των Βεστφαλών, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της BILD, ο Καρίμ Αντεγέμι ζήτησε να αποχωρήσει!

Όπως αναφέρει το γερμανικό μέσο, ο 23χρονος winger που έχει συμβόλαιο έως το 2027 με τους κίτρινους, ενημέρωσε τους αρμόδιους του κλαμπ πως θα ήθελε να παραχωρηθεί σε άλλη ευρωπαϊκή ομάδα. Ο λόγος ωστόσο είναι αυτός που προκαλεί εντύπωση και... αρκετά είναι η αλήθεια, άσχημα σχόλια.

Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, ο Γερμανός προχώρησε σε αυτή την κίνηση λόγω της... κοπέλας του, η οποία όπως γράφεται θέλει να ζήσει σε μια πιο μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη και να αφήσει το Ντόρτμουντ. Μάλιστα, ο Αντεγέμι πρόσφατα άλλαξε και μάνατζερ, κάτι που ενισχύει ακόμη περισσότερο την εγκυρότητα του δημοσιεύματος.