Εκεί όπου ανήκει: Ο Μάρκο Ρόις υποστήριξε τη Ντόρτμουντ από το πέταλο!

Ο Γερμανός άσος βρέθηκε στο παιχνίδι της αγαπημένης του ομάδας με την Μπόντο Γκλιμτ (2-2, 10/12), όπου αποθεώθηκε πριν τη σέντρα και στη συνέχεια βρέθηκε στο... πέταλο.

Ένας παλιός γνώριμος επισκέφθηκε το βράδυ της Τετάρτης (10/12) το «Σιγκνάλ Ιντούνα Παρκ», ούτως ώστε να παρακολουθήσει το παιχνίδι της Μπορούσια Ντόρτμουντ απέναντι στην Μπόντο Γκλιμτ για το Champions League, που έμεινε στο 2-2.

Ο λόγος για τον Μάρκο Ρόις, την κατά πολλούς θρυλική μορφή των Βεστφαλών, που κατέγραψε 429 συμμετοχές με τους «κίτρινους», σκοράροντας 170 γκολ και μοιράζοντας άλλα 131. Πλέον, ο 36χρονος βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, για λογαριασμό των Λος Άντζελες Γκάλαξι.

Ωστόσο, με το πρωτάθλημα του MLS να έχει ολοκληρωθεί, ο Ρόις αποφάσισε να επισκεφθεί το γήπεδο όπου δοξάστηκε όσο λίγοι, με τον κόσμο να τον αποθεώνει πριν τη σέντρα του παιχνιδιού. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι στη συνέχεια, καθώς ο Γερμανός που φυσικά θα είχε VIP θέση (ή και σουίτα), αποφάσισε να παρακολουθήσει το ματς από εκεί όπου... ανήκει.

Ο τηλεοπτικός φακός «έπιασε» τον Ρόις στο πέταλο, ανάμεσα στους απλούς φιλάθλους της Ντόρτμουντ, σε μια εικόνα που έγινε viral και ανέδειξε για ακόμη μια φορά την αγνή αγάπη του για την ομάδα.