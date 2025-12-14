Παρά το γεγονός ότι έπαιζε για σχεδόν ένα ημίχρονο με παίκτη λιγότερο, η Ντόρτμουντ έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από την Φράιμπουργκ (1-1) παραμένοντας στην 3η θέση.

Μακριά από το κυνήγι της Μπάγερν Μονάχου έμεινε η Ντόρτμουντ, η οποία άφησε δύο βαθμούς στην έδρα της Φράιμπουργκ μετά το τελικό 1-1. Οι Βεστφαλοί προηγήθηκαν στο πρώτο μέρος, είδαν τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ να αποβάλλεται στις αρχές του δεύτερου και παρότι δέχθηκαν την ισοφάριση, άντεξαν παίρνοντας τον έναν βαθμό.

Λόγω ακριβώς της αριθμητικής ανισορροπίας, η κάθε ομάδα είχε το «δικό» της ημίχρονο. Η Ντόρτμουντ κυριάρχησε και πήρε προβάδισμα στο 31' μετά την διπλή προσπάθεια του Μπενσεμπαϊνί. Τα πάντα ωστόσο άλλαξαν στο 53', όταν ο Μπέλινγκχαμ αποβλήθηκε με κόκκινη ανατρέποντας τον αντίπαλό του που βρισκόταν σε προφανή θέση για γκολ.

Η Φράιμπουργκ κατάφερε να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημά της στο 75' με τον Χόλερ που με ένα απίθανο γυριστό στον αέρα έφερε στα ίσα το ματς. Η Ντόρτμουντ στάθηκε όρθια μέχρι το σφύριγμα της λήξης και έμεινε στην 3η θέση ισοβαθμώντας με την Λειψία (29 β.) που δύο 24ωρα πριν γνώρισε την ήττα από την Ουνιόν Βερολίνου.