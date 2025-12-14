Φράιμπουργκ - Ντόρτμουντ 1-1: Άντεξαν με δέκα παίκτες οι Βεστφαλοί
Μακριά από το κυνήγι της Μπάγερν Μονάχου έμεινε η Ντόρτμουντ, η οποία άφησε δύο βαθμούς στην έδρα της Φράιμπουργκ μετά το τελικό 1-1. Οι Βεστφαλοί προηγήθηκαν στο πρώτο μέρος, είδαν τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ να αποβάλλεται στις αρχές του δεύτερου και παρότι δέχθηκαν την ισοφάριση, άντεξαν παίρνοντας τον έναν βαθμό.
Λόγω ακριβώς της αριθμητικής ανισορροπίας, η κάθε ομάδα είχε το «δικό» της ημίχρονο. Η Ντόρτμουντ κυριάρχησε και πήρε προβάδισμα στο 31' μετά την διπλή προσπάθεια του Μπενσεμπαϊνί. Τα πάντα ωστόσο άλλαξαν στο 53', όταν ο Μπέλινγκχαμ αποβλήθηκε με κόκκινη ανατρέποντας τον αντίπαλό του που βρισκόταν σε προφανή θέση για γκολ.
Η Φράιμπουργκ κατάφερε να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημά της στο 75' με τον Χόλερ που με ένα απίθανο γυριστό στον αέρα έφερε στα ίσα το ματς. Η Ντόρτμουντ στάθηκε όρθια μέχρι το σφύριγμα της λήξης και έμεινε στην 3η θέση ισοβαθμώντας με την Λειψία (29 β.) που δύο 24ωρα πριν γνώρισε την ήττα από την Ουνιόν Βερολίνου.
Η βαθμολογία της Bundesliga
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.