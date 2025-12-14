Βέρντερ Βρέμης - Στουτγκάρδη 0-4: Την σάρωσε και πάτησε εξάδα
Άστραψε και βρόντηξε η Στουτγκάρδη απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης! Μετά την τεσσάρα με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για το Europa League, μοίρασε κι άλλη τεσσάρα περνώντας εμφατικά από την Βρέμη (0-4). Νίκη, η οποία έφερε την ομάδα του Σεμπάστιαν Χένες στην 6η θέση με 25 βαθμούς.
Ανώτερη η Στουτγκάρδη στο ματς, πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων προς το τέλος του ημιχρόνου παίρνοντας ασφαλές «μαξιλαράκι». Ελ Κανούς με κεφαλιά στο 40' και Λέβελινγκ με μακρινό σουτ στο 44' έβαλαν σε θέση οδηγού τους φιλοξενούμενους που σημείωσαν ακόμη δύο γκολ στην επανάληψη.
Τα πράγματα απλούστευσαν στο 59', όταν ο Κουλιμπαλί αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε αφήνοντας την Βέρντερ με δέκα. Ο Ουντάφ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 (79'), ενώ στις καθυστερήσεις ο Φούριχ προσέθεσε το... κερασάκι. Για την Στουτγκάρδη αυτή ήταν η πρώτη νίκη μετά από τρεις αγωνιστικές στο πρωτάθλημα και πλέον μείωσε στο -1 από Λεβερκούζεν και Χόφενχαϊμ. Δωδέκατη παρέμεινε η Βέρντερ.
Η βαθμολογία της Bundesliga
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.