Σε τροχιά Ευρώπης κινείται η Στουτγκάρδη επιστρέφοντας εμφατικά στις νίκες μετά το διπλό στη Βρέμη (0-4) επί της Βέρντερ.

Άστραψε και βρόντηξε η Στουτγκάρδη απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης! Μετά την τεσσάρα με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για το Europa League, μοίρασε κι άλλη τεσσάρα περνώντας εμφατικά από την Βρέμη (0-4). Νίκη, η οποία έφερε την ομάδα του Σεμπάστιαν Χένες στην 6η θέση με 25 βαθμούς.

Ανώτερη η Στουτγκάρδη στο ματς, πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων προς το τέλος του ημιχρόνου παίρνοντας ασφαλές «μαξιλαράκι». Ελ Κανούς με κεφαλιά στο 40' και Λέβελινγκ με μακρινό σουτ στο 44' έβαλαν σε θέση οδηγού τους φιλοξενούμενους που σημείωσαν ακόμη δύο γκολ στην επανάληψη.

Τα πράγματα απλούστευσαν στο 59', όταν ο Κουλιμπαλί αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε αφήνοντας την Βέρντερ με δέκα. Ο Ουντάφ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 (79'), ενώ στις καθυστερήσεις ο Φούριχ προσέθεσε το... κερασάκι. Για την Στουτγκάρδη αυτή ήταν η πρώτη νίκη μετά από τρεις αγωνιστικές στο πρωτάθλημα και πλέον μείωσε στο -1 από Λεβερκούζεν και Χόφενχαϊμ. Δωδέκατη παρέμεινε η Βέρντερ.