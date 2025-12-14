Η Μπάγερν Μόναχου τιμωρήθηκε για την αναποτελεσματικότητά της, αλλά τουλάχιστον στο φινάλε γλίτωσε την ήττα (2-2) από την ουραγό Μάιντς.

Έπαιξε σαν Πρωταθλήτρια. Μέχρι να κληθεί να κάνει γκολ τις ευκαιρίες της. Η άστοχη Μπάγερν Μονάχου δεν πραγματοποίησε τον περίπατο που ανέμενε απέναντι στην ουραγό Μάιντς και λίγο έλειψε να ηττηθεί μέσα στην «Allianz Arena». Ωστόσο, στο φινάλε με πέναλτι του Κέιν απέφυγε τα χειρότερα - και την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα - και απέσπασε την ισοπαλία από τη μαχητικότατη αντίπαλό της. Απώλεια, αλλά σχετικά ανώδυνη, μιας και η ομάδα του Κομπανί παραμένει στην 1η θέση της Bundesliga, στο +9 από τη Λειψία.

Όπως συνηθίζουν να κάνουν, οι γηπεδούχοι μπήκαν στο παιχνίδι με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Απείλησαν και δεν άργησαν να προηγηθούν με τον... ασταμάτητο Λέναρτ Καρλ, που στα 17 του κάνει παπάδες. Στο 29' ο νεαρός επιθετικός με ακόμα ένα γκολ άνοιξε το σκορ αλλά η Μπάγερν απέτυχε να τελειώσει από νωρίς το ματς και ισοφαρίστηκε με κεφαλιά του Ποτούλσκι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Τα πράγματα, δε, έγιναν ακόμα χειρότερα στο 67' όταν ο Σουνγκ με απίστευτη κεφαλιά έκανε την ανατροπή για τη Μάιντς.

Σε όλο αυτό το διάστημα, οι Βαυαροί δεν σταμάτησαν το... σφυροκόπημα και σπατάλησαν σπουδαίες ευκαιρίες. Εν τέλει βρήκαν μια μικρή δικαίωση, με τον Κέιν να κερδίζει το πέναλτι και να εκτελεί εύστοχα για να σώσει τον βαθμό στο 87'.