Η Ντόρτμουντ ήταν ανώτερη και υπέταξε την Χόφενχαϊμ στη Βεστφαλία (2-0) σπάζοντας το αήττητο σερί της και μείωσε από την δεύτερη Λειψία. Νίκη-ανάσα για το Αμβούργο.

Μπορεί η Μπάγερν Μονάχου να... μονοπωλεί στην Bundesliga και να έχει ξεφύγει κατά πολύ από τους διώκτες της πριν τα μέσα της σεζόν, ωστόσο η «μάχη» της τετράδας είναι ανοιχτή. Σημαντικό βήμα για να παραμείνει εκεί έκανε η Ντόρτμουντ, η οποία επικράτησε εύκολα της Χόφενχαϊμ με 2-0 στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ» και μείωσε στο -1 την διαφορά της από την δεύτερη Λειψία, ενώ παράλληλα πήγε στο +5 από Λεβερκούζεν και Χόφενχαϊμ που ακολουθούν.

Οι Βεστφαλοί ήταν κυρίαρχοι από την αρχή έως το τέλος του ματς βρίσκοντας τον δρόμο προς τα δίχτυα δις, χωρίς να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσπάθεια. Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο Μπραντ βρέθηκε στο σωστό σημείο από το γύρισμα του Κόουτο και από κοντά έκανε το 1-0. Στο 60', ο Σλότερμπεκ δοκίμασε την τύχη του από μακριά και με ένα πανέμορφο τελείωμα διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του Κόβατς. Με το τελικό 2-0, η Χόφενχαϊμ υπέστη την πρώτη της ήττα εδώ και σχεδόν δύο μήνες παραμένοντας στην 5η θέση ισόβαθμη με τις Ασπιρίνες.

«Λύγισε» την Βέρντερ το Αμβούργο

Πολύ σημαντική νίκη πανηγύρισε το Αμβούργο στην «μάχη» που δίνει για την παραμονή του στην κατηγορία. Μετά την Στουτγκάρδη, υποχρέωσε σε ήττα και την Βέρντερ Βρέμης με το τελικό 3-2 να την ανεβάζει στην 13η θέση, στο +4 από την ζώνη του υποβιβασμού. Η Βέρντερ είχε προηγηθεί στο 45' με τον Στάγκε, όμως στο β' μέρος το Αμβούργο έφτασε στην ανατροπή με τους Λοκόνγκα (63') και Βούσκοβιτς (75'), ο τελευταίος χάρη σε ένα υπέροχο τακουνάκι στον αέρα! Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν γρήγορα ισοφαρίζοντας με τον Νινμά (78'), αλλά τον τελευταίο λόγο είχε το Αμβούργο με τον Πούλσεν στο 84' να διαμορφώνει το 3-2.