Η Χόφενχαϊμ κόλλησε στο 1-1 στην έδρα της Μάιντζ κι έχασε την ευκαιρία να μπει στην πρώτη τετράδα. Ακυρωμένο γκολ στο 90΄+7΄για τους φιλοξενούμενους.

Μόχθησε μέχρι τέλους, αλλά παρέμεινε στην ισοπαλία. Η Χόφενχαϊμ πάλεψε για το τρίποντο στην έδρα της Μάιντζ που θα την έστελνε στην πρώτη τετράδα της Bundesliga, νόμιζε ότι βρήκε το γκολ νίκης στο 90΄+7΄, αλλά το VAR διατήρησε την ισοπαλία και την κράτησε στην 6η θέση της βαθμολογίας με το τελικό 1-1.

Οι φιλοξενούμενοι μάλιστα είχαν ευτυχήσει να προηγηθούν μόλις στο 9΄με αυτογκόλ του Χανς-Όλσεν στο 9΄, όμως η Μάιντζ έφερε το ματς στα ίσα με σκόρερ τον Ντα Κόστα στο 76΄. Στο 88΄οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Κορ, σε μια εξέλιξη που έδωσε ώθηση στη Χόφενχαϊμ για το γκολ της νίκης. Ένα γκολ που βρήκε με τον Μπεμπού στο 90΄+7΄, το οποίο ωστόσο ακυρώθηκε για χέρι.