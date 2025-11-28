Η Λειψία δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα κι έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Γκλάντμπαχ, δίνοντας την ευκαιρία στη Μπάγερν να ξεφύγει με νίκη στο +8.

Σε περίοδο... αναταράξεων φαίνεται πως έχει εισέλθει η Λειψία, η οποία έχει αρχίσει να πετάει βαθμούς τις τελευταίες αγωνιστικές. Οι Ταύροι είχαν αντιδράσει μετά την ήττα από τη Χόφενχαϊμ επικρατώντας με 2-0 επί της Βέρντερ, αλλά δεν κατάφεραν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Το μηδέν (0-0) άλλωστε παρέμεινε μέχρι τέλους στην έδρα της Γκλάντμπαχ, με τη Μπάγερν το Σάββατο (29/11) να έχει την ευκαιρία να ξεφύγει στο +8 με νίκη επί της Ζανκτ Πάουλι.

Λίγα πράγματα στον αγώνα με τους φιλοξενούμενους να έχουν την κατοχή της μπάλας, αλλά να μην μπορούν να την αξιοποιήσουν σε μεγάλες ευκαιρίες. Ίσα - ίσα εκείνα που βρήκαν δίχτυα ήταν τα Πουλάρια με σκόρερ τον Ονοράτ στο 47΄, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Στο 80΄η Λειψία είχε την ευκαιρία να δραπετεύσει με το τρίποντο, αλλά ο Ράουμ ενώ είχε αποφύγει τον αντίπαλο γκολκίπερ σημάδεψε το δοκάρι που σφράγισε τη λευκή ισοπαλία.