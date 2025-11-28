Γκλάντμπαχ - Λειψία 0-0: Χ-αμένο έδαφος για τους Ταύρους
Σε περίοδο... αναταράξεων φαίνεται πως έχει εισέλθει η Λειψία, η οποία έχει αρχίσει να πετάει βαθμούς τις τελευταίες αγωνιστικές. Οι Ταύροι είχαν αντιδράσει μετά την ήττα από τη Χόφενχαϊμ επικρατώντας με 2-0 επί της Βέρντερ, αλλά δεν κατάφεραν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Το μηδέν (0-0) άλλωστε παρέμεινε μέχρι τέλους στην έδρα της Γκλάντμπαχ, με τη Μπάγερν το Σάββατο (29/11) να έχει την ευκαιρία να ξεφύγει στο +8 με νίκη επί της Ζανκτ Πάουλι.
Λίγα πράγματα στον αγώνα με τους φιλοξενούμενους να έχουν την κατοχή της μπάλας, αλλά να μην μπορούν να την αξιοποιήσουν σε μεγάλες ευκαιρίες. Ίσα - ίσα εκείνα που βρήκαν δίχτυα ήταν τα Πουλάρια με σκόρερ τον Ονοράτ στο 47΄, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.
Στο 80΄η Λειψία είχε την ευκαιρία να δραπετεύσει με το τρίποντο, αλλά ο Ράουμ ενώ είχε αποφύγει τον αντίπαλο γκολκίπερ σημάδεψε το δοκάρι που σφράγισε τη λευκή ισοπαλία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.